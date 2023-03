VPN integrata nel browser? Ecco perché NON dovresti usarla

Alcuni browser, come Opera, offrono in maniera nativa o tramite estensioni la possibilità di integrare una VPN. Questa soluzione può sembrare molto comoda ma, in realtà, può nascondere delle insidie non da poco.

Sotto questo punto di vista, infatti, spesso si parla di servizi gratuiti, dunque poco efficaci a livello di performance e sicurezza. Non solo: utilizzando una VPN integrata nel browser si va a filtrare solo il traffico che interessa tale applicazione.

Eventuali software esterni al browser stesso, di fatto, sono del tutto privi di qualsivoglia protezione. Di fatto, anche se questo tipo di utilizzo può risultare utile in determinate situazioni, in molti casi casi si dimostra una modalità di utilizzo inefficiente.

La VPN integrata nel browser potrebbe non proteggere la tua connessione: ecco perché

Alcuni contesti in cui le estensioni per browser non sono efficaci? Software come:

client torrent

app per live streaming

client di posta elettronica

e tante altre, sono di fatto “esterne” al browser.

A prescindere da tutto ciò, risulta poi importante valutare anche la qualità del provider scelto. Una VPN come Surfshark, per esempio, fornisce una copertura globale ed efficiente.

Questa soluzione permette sia di sfruttare il servizio come estensione browser (per Chrome, Firefox ed Edge) sia nel contesto dei più comuni client VPN, capaci dunque di proteggere al 100% tutto il traffico in entrata/uscita da un computer o smartphone.

Sotto questo punto di vista, si parla di software specifici per:

PC Windows

macOS

Linux

Android

iOS

Fire TV.

Surfshark offre adeguate garanzie anche in ottica performance e sicurezza, attraverso un’infrastruttura costituita da più di 3.200 server sparsi in ben 100 paesi.

A tutto quanto detto va poi aggiunto uno strumento per bloccare Ad e malware, oltre a un sistema che impedisce l’apertura di pop-up molesti. A rendere ancora più interessante tale proposta, infine, vi è una promozione alquanto interessante.

Grazie all’attuale proposta è possibile ottenere tutti i vantaggi di Surfshark, tramite sottoscrizione biennale, con lo sconto dell’82% rispetto al prezzo di listino.

Infine, oltre al suddetto sconto, il provider offre ulteriori 2 mesi totalmente gratis di servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.