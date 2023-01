VPN su Apple TV? Ecco il provider che offre il servizio migliore

Anche se la maggior parte degli utenti si limita ad utilizzare le VPN su PC Desktop, smartphone e al massimo laptop, le potenzialità di questi strumenti vanno ben oltre.

Adottando una soluzione specifica, come quella proposta da Surfshark, è possibile ampliare il raggio d’azione di queste piattaforme, arrivando ad agire su device tecnologici in diversi contesti.

L’adozione di VPN su Apple TV, per esempio, sono un impiego molto interessante. Questi dispositivi avanzati infatti, sono potenzialmente a rischio intromissione esterna. Adottare un sistema per proteggere la connessione ed evitare occhi indiscreti, è una precauzione più che apprezzabile.

Non solo: in questo modo è anche possibile aggirare i blocchi geografici di alcuni servizi online accedendo, per esempio, a librerie Netflix di altri paesi.

VPN per Apple TV: utile per privacy, anonimato e per aggirare i limiti territoriali

Utilizzare una VPN su Apple TV non è semplicissimo. Innanzitutto va ricordato che, nativamente, Apple TV non supporta le VPN: ciò significa che è necessario mettere un po’ mano ad alcune impostazioni del router per usufruire del servizio.

Stiamo parlando infatti di dispositivi con un sistema operativo molto diverso da tutti gli altri sul mercato e che, almeno al momento, non offre opzioni per fruire di queste piattaforme senza qualche espediente.

Il primo passo per poter utilizzare la VPN è controllare se il router in uso è compatibile con la stessa. In alcuni casi può essere necessario aggiornare il firmware dello stesso. La VPN, dunque, va installata direttamente sul router, attivando la stessa.

In questo contesto, la già citata VPN Surfshark offre anche oltre a una serie di vantaggi che rendono questo provider uno dei migliori del settore.

Tra i tanti, è possibile apprezzare il fatto che è possibile utilizzare un singolo account per un numero illimitato di dispositivi. Ciò significa che la VPN può funzionare anche su qualunque tipo di smartphone o computer, oltre alla già citata Apple TV.

Non solo: l’assistenza, disponibile 24 ore su 24, è sempre disponibile ad intervenire in caso di problemi tecnici relativi al funzionamento dalla VPN.

