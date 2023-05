VPN al miglior prezzo: con QUEST'OFFERTA bastano 1,92€ al mese

Chi è alla ricerca di una nuova VPN illimitata al miglior prezzo può contare, in questo momento, sull’ottima offerta lanciata da Private Internet Access (nota anche come PIA). La VPN è oggi disponibile al prezzo scontato di 1,92 euro al mese, con un taglio dell’82% rispetto al prezzo standard. Per accedere ad un prezzo così basso è sufficiente puntare sul piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi.

L’offerta in questione consente di accedere ad un abbonamento di 27 mesi, riducendo notevolmente il costo del servizio. Per sfruttare la promozione, valida per un periodo di tempo limitato, è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale di Private Internet Access. L’attivazione del servizio è immediata e c’è sempre la garanzia di rimborso integrale a 30 giorni. Per tutti i dettagli è possibile puntare sul link qui di sotto.

Private Internet Access: la VPN al miglior prezzo su cui puntare oggi

Per chi ha bisogno di una VPN illimitata al miglior prezzo, in questo momento, non c’è alternativa più vantaggiosa di Private Internet Access. Il servizio garantisce una connessione senza limiti di banda tramite rete VPN e con la possibilità di utilizzare un numero illimitato di dispositivi.

Da notare, inoltre, la presenza di un network di server sparsi in oltre 84 Paesi al mondo. Grazie a quest’infrastruttura diffusa in modo capillare, aggirare un blocco geografico all’accesso ad un servizio web diventerà semplicissimo. Naturalmente, Private Internet Access non trascura la privacy, con tanti strumenti per proteggere la connessione e evitare il tracciamento.

Con il piano biennale di Private Internet Access è possibile accedere ad una VPN illimitata al miglior prezzo del momento. Il servizio costa solo 1,92 euro al mese per un abbonamento di 27 mesi (piano biennale con 3 mesi gratis). La spesa complessiva è di circa 51 euro con possibilità di pagare con PayPal (anche in 3 rate).

Per accedere subito alla promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto e attivare l’offerta tramite il sito di Private Internet Access.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.