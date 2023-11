VPN 4 in 1 a un PREZZO FOLLE: velocità, password, file e privacy

PureMax è la soluzione vincente di PureVPN che, a un prezzo ridottissimo, ti assicura una soluzione 4 in 1 per la tua protezione e gestione online. Attivala ora a soli 3,23 euro al mese, invece di 19,23 euro al mese. Oltre all’83% di sconto hai anche 3 mesi gratis. Niente male vero? Se già ti abbiamo convinto, devi vedere tutte le funzionalità che ha incluse nel suo pacchetto. Per prima cosa hai una VPN ad alta velocità.

Infatti, con questa soluzione hai una navigazione sicura e proteggi la tua rete da accessi indesiderati. Con PureVPN hai un alleato quotidiano a casa tua o in azienda. Inoltre, questo servizio non archivia alcun dato in grado di identificarti. Quindi il tuo anonimato è assicurato in qualsiasi momento e situazione. Affidati a chi ti sa offrire un accesso affidabile ovunque, velocità di download sempre al top e la possibilità di sfruttare tutto questo su dispositivi illimitati.

VPN oltre ogni aspettativa: password, file e privacy

Con PureMax, in offerta speciale, hai una VPN che va oltre ogni tua aspettativa. Infatti, hai anche altre tre funzionalità davvero interessanti e molto utili. Partiamo con la prima. Con PureVPN hai Pure Keeep, un posto sicuro per archiviare tutte le tue password, i dettagli di accesso e i documenti privati. Puoi utilizzare questa funzione su un massimo di 10 dispositivi contemporaneamente e funziona come Password Manager avanzato.

La seconda funzionalità è PureEncrypt che ti permette di condividere i tuoi file importanti mantenendoli al sicuro dietro una crittografia tra le più potenti al mondo. I tuoi file saranno con te ovunque tu vada con la sicurezza e la felicità di un cloud avanzato e sicuro. Infine, la terza, è PurePrivacy. Si tratta di un gestore personale della privacy che analizza e protegge i tuoi social media e le informazioni contenute, blocca gli annunci mirati e ripristina i tuoi dati.

