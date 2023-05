VPN, 1 TB di cloud protetto e Password Manager: offerta 3 in 1 con NordVPN (-59%)

Scegliere NordVPN significa poter accedere a tanti servizi pensati per la protezione dei propri dati con condizioni particolarmente vantaggiose. Di particolare interesse, in questo momento, è il piano Completo di NordVPN che, come lascia intendere il nome stesso, è il piano più completo proposto dall’azienda ai suoi utenti.

Scegliendo questo piano si può accedere ad una VPN illimitata da utilizzare sui propri dispositivi oltre che ad 1 TB di spazio in cloud protetto dalla crittografia end to end. A completare i vantaggi del piano c’è un Password Manager multi-piattaforma che consente di tenere al sicuro tutti i propri dati d’accesso e le credenziali di pagamento.

Il piano Completo di NordVPN costa solo 6,69 euro al mese scegliendo l’abbonamento biennale con 3 mesi gratis inclusi (per un totale di 27 mesi). Chi è interessato alla sola VPN, invece, può attivare NordVPN a 3,99 euro al mese.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

NordVPN: il piano Completo è in sconto del 59%

Scegliendo il piano Completo di NordVPN si accede a:

una VPN illimitata con connessione protetta dalla crittografia, politica no log, network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo e possibilità di utilizzo della rete da più dispositivi

con connessione protetta dalla crittografia, politica no log, network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo e possibilità di utilizzo della rete da più dispositivi 1 TB di spazio in cloud protetto dalla crittografia end to end per salvare i dati online senza rischi

di spazio in protetto dalla per salvare i dati online senza rischi un Password Manager multi–piattaforma per salvare in sicurezza e su tutti i propri dispositivi i dati d’accesso e le credenziali di pagamento

Con l’offerta in corso, il piano Completo di NordVPN presenta un costo di 6,69 euro al mese, con uno sconto del 59% rispetto al piano mensile e con l’aggiunta di 3 mesi extra che porta fino a 27 mesi la durata dell’abbonamento. L’offerta proposta da NordVPN è attivabile di seguito. Su tutti i piani di NordVPN c’è sempre una Garanzia di rimborso di 30 giorni.

