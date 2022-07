Volete un MacBook Air M2? BRUTTE notizie, c'è da attendere

Venerdì scorso Apple ha aperto le vendite per i nuovi portatili MacBook Air 2022. Questi laptop sono davvero eccezionali e sono stati annunciati dall’azienda un mese e mezzo fa. Si tratta di computer senza ventole, leggerissimi ma con un processore tutto nuovo, capace di garantire performance degne di nota. Arrivano ad un costo non proprio contenuto ma grazie ad Amazon si hanno molti vantaggi. Se volete, sappiate che il portatile costa 1529€ con spedizione gratuita e consegna veloce.il problema è che non ci sono scorte disponibili. Il device è andato a ruba e quindi le spedizioni sono slittate di uno o due mesi. Assurdo, vero?

MacBook Air (2022) è Sold Out: cosa comprare dunque?

Capire le ragioni del successo di questo laptop ci aiuta a comprendere la vicenda appena dichiarata. In primo luogo presenta un’estetica tutta nuova che deriva direttamente da quella dei computer portatili dedicati ai professionisti. Stiamo parlando ovviamente, dei MacBook Pro da 14 e da 16“. Abbiamo la tacca, così come uno schermo Liquid Retina da 13,6“, privo di mini LED però. La tastiera è comodissima e il trackpad è davvero generoso. Non manca il Touch ID per le transazioni online e per lo sblocco è il blocco del portatile. Il laptop presenta un nuovo processore Apple Silicon M2 e arriva in quattro colorazioni, una più bella dell’altra. Attenzione alla “Mezzanotte“ perché trattiene molto le impronte.

Cosa conviene comprare dunque? Sicuramente il portatile con processore Apple Silicon M1 a soli 1011,99€ nella colorazione Oro con 256 GB di memoria interna e con RAM da 8 GB. A nostro avviso è la miglior scelta per studenti e non solo; è ottimo anche per l’editing video o per la grafica e in più è leggerissimo, silenziosissimo (non ha le ventole) e ha un design minimal con due porte USB C Thunderbolt di nuova generazione. Comodissimo l’attacco jack audio da 3,5 mm per le cuffie cablate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.