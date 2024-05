Auricolari Redmi Buds 4 Active: OFFERTA Unieuro presa d'assalto

Gli Auricolari Redmi Buds 4 Active sono un prodotto fantastico per il loro ottimo rapporto qualità-prezzo. Oggi sono davvero irresistibili grazie all’offerta speciale di Unieuro. Il loro nuovo prezzo sta facendo impazzire tutti. Prendi d’assalto anche tu questa promozione. Acquistali subito a soli 19,99€, anziché 29,99€.

Con meno di 20€ ti assicuri un ottimo paio di auricolari dalle caratteristiche eccellenti per il prezzo che costano. I materiali di costruzioni sono stati realizzati con plastiche di qualità che restituiscono al tatto un’ottima sensazione di stabilità e sicurezza. Inoltre, la custodia di ricarica assicura fino a 28 ore di ascolto totali.

Auricolari Redmi Buds 4 Active by Xiaomi: il suono che cercavi

Gli Auricolari Redmi Buds 4 Active by Xiaomi sono uno dei migliori acquisti che puoi fare per assicurarti un ottimo ascolto. Il loro prezzo speciale su Unieuro li rende ancora più appetibili e golosi. Un’occasione unica per rivoluzionare il suono della musica che ascolti e la libertà in chiamata.

La connettività avanzata con tecnologia Bluetooth 5.3 offre una connessione stabile e con bassissima latenza per evitare fastidiosi ritardi tra video e audio. Inoltre, grazie alla connettività con Google Fast Pair è comodo abbinarli al tuo smartphone perché poi si connettono automaticamente ogni volta che li indossi.

Con 10 minuti di ricarica ti regalano fino 110 minuti di musica. E che musica! I driver dinamici da 12 mm posizionati in ogni auricolare garantiscono bassi potenti per un suono sostenuto. Cosa aspetti? Acquistali adesso a soli 19,99€, anziché 29,99€. Con Unieuro hai anche la consegna gratis inclusa.