TV Samsung Neo QLED 4K 55" a un prezzo speciale con Trade up + codice sconto esclusivo

I nuovi Smart TV Samsung del 2024 sono protagonisti di una promo speciale sul sito ufficiale samsung.com. Oltre che sullo sconto Trade up fino a 500 euro, con il ritiro di un vecchio televisore, si può ricevere in regalo una costosa soundbar e ottenere un extra sconto a carrello con l’utilizzo del codice sconto esclusivo PROMOTV24. Puoi visualizzare i nuovi TV 2024 protagonisti dell’offerta su questa pagina di Samsung.

Tra i televisori più interessanti segnaliamo il TV Samsung Neo QLED 4K da 55 pollici: di listino costa 1.499 euro, ma è possibile beneficiare di uno sconto di 150 euro con la promo Trade up, più un ulteriore extra sconto di 80 euro inserendo a carrello il codice esclusivo PROMOTV24, per un prezzo finale dunque di 1.269 euro. Inoltre, riceverai in regalo una soundbar HW-Q800D/ZF del valore di 799 euro, senza contare che potrai dilazionare il pagamento in 30 rate mensili a interessi zero.

TV Samsung Neo QLED 4K da 55″: sconto immediato di 230 euro sul Samsung Shop Online

Il processore NQ4 AI Gen2 del Neo QLED 4K 55″ di Samsung è uno dei fiori all’occhiello del televisore. Basata sull’intelligenza artificiale di nuova generazione, la tecnologia Upscaling AI 4K del marchio coreano è in grado di riprodurre qualsiasi tipo di contenuto con una qualità pressoché identica al 4K. Ciò garantisce una riproduzione di contenuti in streaming di livello superiore, oltre che un’esperienza di gaming di gran lunga migliore rispetto al passato.

Il nuovo Smart TV del 2024 Samsung Neo QLED 4K, nel modello da 55 pollici, è in offerta a soli 1.269 euro invece di 1.499 euro, grazie alla promo Trade up e all’extra sconto a carrello di 80 euro. La promozione Trade up, che consente di ricevere 150 euro di sconto, scade il 14 maggio.

Per una panoramica completa di tutti i nuovi Smart TV Samsung di quest’anno protagonisti della Promo TV, vai invece su questa pagina di Samsung.