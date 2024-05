Huawei FreeClip, il prezzo precipita: doppio sconto, doppia occasione

Tra i prodotti più originali dell’ultima sfornata Huawei, ecco imporsi gli auricolari FreeClip. Si tratta di auricolari open-ear, basati pertanto su una filosofia radicalmente differente da quella tradizionale, ma soprattutto pensati per essere indossati in un modo molto più comodo, libero e sicuro rispetto ad un auricolare tradizionale. La grande novità sta proprio in questo elemento: possono essere indossati non secondo la fisica tradizionale dell’auricolare, ma “pizzicati” all’orecchio.

Una parte resta appoggiata nella parte interna, l’altra viene posizionata dietro il padiglione auricolare ed un archetto tiene salda la presa con un triplice effetto:

l’auricolare è saldo all’orecchio , evitando che possa staccarsi durante allenamenti o movimenti bruschi;

, evitando che possa staccarsi durante allenamenti o movimenti bruschi; l’auricolare resta sempre ben posizionato rispetto al canale uditivo;

rispetto al canale uditivo; non c’è differenza tra auricolare destro ed auricolare sinistro: in base a come vengono indossati, il device riconosce l’orientamento e gestisce correttamente l’erogazione del segnale audio sui due canali.

Una novità importante, frutto dell’originalità del concept. In queste ore una doppia interessantissima offerta speciale accompagna la vendita dei FreeClip ed è pertanto proprio questo il momento migliore per cliccare e indossarli immediatamente.

FreeClip

Gli auricolari FreeClip sono estremamente leggeri e pertanto molto comodi da indossare. Questo elemento, insieme alla particolare discrezione del design ed alla particolare logica open-ear che li accompagna, li rende perfetti per utilizzo prolungato, più ore al giorno, per musica, chiamate, podcast, navigazione e molto altro. L’autonomia non sarà un problema (fino a 8 ore) ed il case di ricarica è una sicurezza da portarsi appresso (fino a 36 ore complessive di capacità).

Disponibili in tre colori (purple, beige, black), sono pensati per non isolare l’utente nel silenzio di una rimozione proattiva del rumore: l’audio viene emesso senza distogliere la persona da ciò che lo circonda, il che facilita l’uso in ogni contesto, mentre la gestione con AI del segnale audio rende le chiamate più cristalline ed efficaci. L’uso degli auricolari non sarà un problema durante l’allenamento, non sarà un problema durante un lavoro d’ufficio e non lo sarà nemmeno in mezzo al traffico (dove la sicurezza viene prima di ogni altra cosa).

Gli auricolari Huawei FreeClip possono essere collegati a due dispositivi in contemporanea e sono pienamente compatibili con qualsiasi smartphone, di qualsiasi brand, con qualsiasi sistema operativo.

L’offerta

La novità sta nell’offerta disponibile per poche ore ancora. Il prezzo ufficiale di 199 Euro, infatti, viene anzitutto scontato per tutti a 179 Euro, ma con l’utilizzo del codice coupon ABAALLMA12 ci si intasca anche un 12% ulteriore. Il costo, insomma, scende da 199 a 158 Euro solo per pochi giorni e approfittarne ora significa far propri gli auricolari più originali e interessanti del momento.

Possono cambiare le tue giornate. Possono cambiare il tuo modo di intendere il concetto di auricolare. Possono essere un’ottima idea regalo. Il potenziale dei Huawei FreeClip è tutto qui e l’offerta speciale di questi giorni rappresenta la grande occasione da cogliere al balzo.

In collaborazione con Huawei