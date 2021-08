Alcuni mesi fa, Microsoft ha annunciato il più grande aggiornamento del sistema operativo in oltre cinque anni; stiamo parlando del bellissimo ed innovativo Windows 11. Tuttavia, la nuova iterazione non è disponibile per tutti al momento. Ma sapevate che potete provare il software senza neanche doverlo installare? Ecco come si fa.

Windows 11 gira sul vostro browser: pronti a provarlo?

Uno sviluppatore sul web avente il nome Blue Edge ha sviluppato un'applicazione Web che consente agli utenti di provare Windows 11 dal proprio browser Internet. Utilizzando l'app, si può toccare con mano il s.o. senza installarlo sul proprio computer. Tutto ciò di cui si ha bisogno è una connessione ad Internet e un browser.

“Questo progetto open source è realizzato nella speranza di replicare l'esperienza desktop di Windows 11 sul web, utilizzando tecnologie web standard come React, CSS (SCSS) e Js“, afferma lo sviluppatore.

Windows 11 su React offre agli utenti una breve panoramica sul nuovo sistema operativo. Il programmatore afferma che il progetto è principalmente basato sul framework React Javascript, il quale gli ha permesso di ricreare Windows 11 per il web. Tuttavia, non è una riprogettazione a tutti gli effetti; l'app imita solo l'aspetto grafico di Windows 11.

Ad ogni modo, così facendo si darà la possibilità di sperimentare il nuovo pannello di controllo, il menà di avvio, il browser Edge e persino il Windows Store di nuova generazione. Tuttavia, non sarà possibile controllare il nuovo Esplora file, ma aprendolo verrà mostrata una pagina con la dicitura “in arrivo”. Infine, sappiatelo: le prestazioni non sono fluide come il vero software.

C'è una cosa da ricordare, è che “Windows 11 React” non è un vero sistema operativo, ma è solo un'app Web che mostra come sarà il tutto una volta che le persone aggiorneranno i propri PC alla nuova iterazione del firmware di Microsoft.

Windows 11 verrà rilasciato entro la fine dell'anno come aggiornamento gratuito per PC compatibili.

