Windows 11 Insider Preview ISO è ora disponibile per il download per tutti. Di fatto, Microsoft ha rilasciato il file ISO per Windows 11 Beta due mesi dopo averlo reso accessibile ai membri del programma Insiders. Quindi, ora è il momento di controllare le nuove funzionalità prima di chiunque altro. Siete carichi?

Windows 11 I.P: disponibile per tutti

Quindi potreste chiedervi: qual è il vantaggio di un file ISO? Bene, in primo luogo, potete pulire l'installazione di Windows 11 su una macchina virtuale prima di installare Windows 10 sul vostro sistema. In secondo luogo, potete eseguire la nuova iterazione praticamente su tutti i device compatibili. Mica male.

Dovrete però registrarvi al programma Windows Insider per scaricare il file ISO. Potete andare al sito Web ufficiale di W-Insider e registrarvi gratuitamente oggi.

Il file ISO viene fornito con un numero di build 22000.132. Tuttavia, l'ultima versione del sistema operativo è la Build 22000.160, quindi potrebbe essere necessario aggiornare il sistema dopo aver installato il file.

La nuova ISO porta una nuova OOBE (esperienza fuori dagli schemi) che introduce un nuovo processore di configurazione e la possibilità di rinominare il PC durante l'installazione. La nuova ISO mostra anche il tempo stimato rimanente per l'installazione del software.

Tuttavia, non è tutto oro quel che luccica. La nuova build perde alcune funzionalità; non c'è ancora il supporto per le app Android e manca ancora l'App Store di Amazon. Ad ogni modo, queste funzionalità dovrebbero essere implementate nei prossimi mesi.

La prossima generazione di Windows presenta alcuni problemi di compatibilità, argomento di discussione ormai da tempo. L'indignazione maggiore riguarda la necessità di avere CPU supportate da TMP 2.0, lasciando al buio un numero enorme di vecchi PC. Windows 11 è programmato per essere rilasciato come aggiornamento gratuito per ogni utente di Windows 10 entro la fine dell'anno.

