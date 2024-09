Volantino MediaWorld Gaming Experience: il meglio per i gamer in offerta

MediaWorld ha lanciato un nuovo volantino tutto dedicato ai gamer: “Gaming Experience" sarà attivo fino al 30 settembre e propone una selezione di prodotti per giocare al meglio – dai computer ai monitor, passando per le tastiere, cuffie, mouse, sedie, console e molto altro.

Computer, console, tastiere, videogiochi: le offerte

Numerosi i computer in offerta, a partire dai notebook: HP Victus 15 con processore Intel Core i5, 16 GB di RAM e scheda grafica Nvidia RTX 4050 da 6 GB è disponibile a soli 899 euro; buon prezzo anche per Asus TUF Gaming A15, che offre processore AMD Ryzen 5, 16 GB di RAM e scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3050 da 4 GB a 769 euro. Se hai bisogno di un PC fisso, c’è HP Desktop VICTUS (Intel Core i7) a 1.299 euro.

Moltissimi i monitor: tra i più interessanti troviamo Samsung Curvo G55 da 34" a 349 euro; delle stesse dimensioni è quello a marchio Xiaomi, in offerta a 279 euro. Da 27" ci sono Samsung curvo Odyssey a 219 euro, MSI curvo G27C3F a 199 euro, Asus Gaming TUF a 189 euro e Xiaomi Gaming a 159 euro.

Diverse le tastiere gaming, come la coloratissima blackwidow v4 di Razer a 135, i mouse e le cuffie wireless, a partire da 39,99 euro. Per quanto riguarda le console, il volantino MediaWorld “Gaming Experience" propone Asus Rog Ally a 599 euro, PlayStation 5 Disc ricondizionata + EA Sports FC25 a 499 euro (risparmi 29,99 euro) e PlayStation 5 Disc Slim Digital a 449 euro in combo con charging station.

Troviamo anche Nintendo Switch (versione 1.1) con Switch Sports pre-installato e 12 mesi di Nintendo Switch online a 299 euro, oppure Nintendo Switch Lite con Animal Crossing pre-installato e un anno di abbonamento online a 219 euro, coppia di joy-con a 69,99 euro, custodia a 19,99 euro e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (disponibile dal 26 settembre) a 59,99 euro.

Sfoglia il volantino:

Immagini

MediaWorld “Gaming Experience" propone dunque tantissimi prodotti e accessori per gli amanti dei videogiochi. Il volantino è valido fino al 30 settembre: come sempre, con MediaWorld è possibile scegliere un finanziamento su misura a rate, che vengono decise dall’utente. Inoltre, gli iscritti a MediaWorld Club ricevono punti per ogni euro speso e coupon sconto per i prossimi acquisti.