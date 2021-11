Vodafone Shake it easy e fun con 6 mesi di GameNow

A partire da qualche giorno con le tariffe Vodafone dedicate ai clienti Under 25 ed Under 30, Shake it easy e Shake it fun, troviamo inclusi nel canone mensile ben 6 mesi di GameNow.

Vodafone Shake it easy e fun: ecco la novità!

Le promozioni generazionali dell'operatore rosso incluse con il semestre gratuito di GameNow sono le seguenti:

Vodafone Shake it fun : la tariffa per i minori di 25 anni offre un bundle di 50 Giga di traffico dati in 5G , minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili italiani e SMS sempre senza limiti a 11,99 euro al mese .

: la tariffa per i offre un bundle di di traffico dati in , minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili italiani e SMS sempre senza limiti a . Vodafone Shake it easy: la seconda promozione attivabile dagli Under 30 gode invece di 100 Giga di dati sempre in 5G con minuti e SMS senza limiti e verso tutti a 14,99 euro mensili.

Le due promo, inoltre, includono ben 12 mesi di abbonamento a Buddyfit e Giga Illimitati sulle principali app social, musica, mappe e chat.

Anche queste offerte generazionali hanno la possibilità di aderire al programma Vodafone Open che in pratica permette di provare le promo senza vincoli.

Costi ed altro

Entrambe le promo non prevedono costi di attivazione iniziali se acquistate online. Inoltre, anche la spedizione della SIM è completamente a carico di Vodafone. Infine, sono attivabili sia su nuovo numero che richiedendo la portabilità da altro operatore.