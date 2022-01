Vodafone Internet Unlimited a 24,90€ SOLO ONLINE!

Vodafone Internet Unlimited continua ad essere proposta ONLINE con le chiamate illimitate dal fisso ad un prezzo davvero esclusivo. Stiamo parlando di soli 24,90 euro al mese!

Questa promozione è disponibile sul sito dell’operatore rosso solo fino al giorno 6 Gennaio 2022. Dunque, se siete alla ricerca di una promozione flat per connettere la vostra casa, approfittatene di questa PROMO interessante!

Vodafone Internet Unlimited: i dettagli della PROMO

L’offerta che andremo a vedere oggi è una delle più interessanti a livello di spesa mensile. Il servizio proposto da Vodafone non è solo conveniente ma anche stabile grazie alla qualità della GigaNetwork Fibra.

Ricordiamo, inoltre, che questa promozione è disponibile solo ONLINE con le chiamate illimitate dal fisso e verso qualsiasi utenza nazionale, anche di altro operatore.

Nel dettaglio la tariffa prevede internet senza limiti a casa fino a 2,5 Gigabit al secondo in FTTH con Modem Wi-Fi 6 e chiamate illimitate gratis. Tutto questo a 24,90 euro ogni mese, invece di 29,90 euro di prezzo standard.

L’offerta è disponibile anche nelle tecnologie ADSL e FTTC misto rame fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload. Il tutto dipende dalla copertura presente in zona verificabile QUI.

L’apparato fornito in comodato d’uso gratuito è dotato di un’interessante feature denominata Wi-Fi Optimizer. Questa opzione permette di ottimizzare al meglio la rete domestica a seconda delle proprie esigenze di connessione.

Tale feature inoltre garantisce una stabilità di connessione adatta a qualsiasi utilizzo. La Fibra di Vodafone è pensata per qualsiasi cliente, dal gamer più accanito allo studente in didattica a distanza.

Costi ed altro

La Vodafone Internet Unlimited con le chiamate illimitate incluse è disponibile SOLO ONLINE ad un prezzo davvero molto competitivo. Meno di 25 euro al mese!

È possibile richiedere l’attivazione con questa scontistica fino al giorno dell’Epifania, salvo eventuali proroghe da parte di Vodafone. Inoltre, per attivare il servizio non è prevista alcuna spesa iniziale.