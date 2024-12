Vodafone è scatenata: offerta con minuti, sms e 200GB ma solo per questi utenti

Vodafone ha lanciato una nuova campagna winback tramite SMS, dedicata agli ex clienti Under 30 a cui viene proposta l’attivazione dell’offerta Vodafone Young, che unisce minuti illimitati, 200 SMS e 200 Giga di traffico dati in 5G, oltre ad un catalogo di sconti mensili grazie ad una serie partnership esclusive.

La tariffa, riservata a chi ha un’età compresa tra i 18 ed i 30 anni non compiuti, è disponibile al costo di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo o tramite Smart Pay. Quest’ultima modalità garantisce il prezzo bloccato per 24 mesi.

Come attivare l’offerta Vodafone Young

Per procedere con l’attivazione dell’offerta Vodafone Young, gli ex clienti interessati devono sostenere un costo di attivazione di 9,99 euro, addebitato insieme al primo mese anticipato, a cui si aggiunge il costo della SIM (gratuito per chi sceglie di attivare la promozione online). Per i già clienti Vodafone, a cui può essere proposta la medesima tariffa, l’attivazione ha un costo di 22,50 euro, con alcune opzioni incompatibili che vengono disattivate in automatico al momento della sottoscrizione.

Un altro vantaggio per i clienti Under 30 che scelgono l’offerta Vodafone Young è il listino dedicato, disponibile nei negozi Vodafone aderenti, per l’acquisto a prezzo scontato e rateale di uno smartphone. Per chi invece fosse alla ricerca di un’alternativa simile, l’opzione Vodafone Young Start è proposta ad un costo di 9,90 euro al mese. Questa versione include gli stessi servizi principali (minuti illimitati, 200 SMS e 200 Giga) ma senza il programma Vodafone Young+, che offre sconti e vantaggi aggiuntivi.

Ma tornando alla principale offerta Vodafone Young, questa tariffa continua a rivolgersi al pubblico più giovane e rappresenta una soluzione competitiva per chi desidera una connessione veloce ed un generoso pacchetto dati, mantenendo al tempo stesso la possibilità di usufruire di sconti esclusivi e smartphone a prezzi agevolati.