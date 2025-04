Tiscali ripropone una delle sue offerte più celebri con minuti, SMS e 250GB

Tiscali, fino al prossimo 18 aprile, continuerà a mettere a disposizione dei potenziali clienti una tariffa pensata per chi cerca un piano telefonico completo e conveniente.

L’offerta Tiscali Smart 250, disponibile per ora solo nei negozi aderenti, offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS e ben 250 Giga di traffico internet mobile in 4G, a soli 9,99 euro mensili.

Questa promozione è rivolta ai nuovi clienti Tiscali, sia che vogliano attivarla con un nuovo numero e sia tramite portabilità da altri operatori.

Come attivare l’offerta Tiscali Smart 250

Per accedere all’offerta di Tiscali, è necessario acquistare una nuova SIM al costo di 10 euro, a cui va aggiunta una ricarica iniziale minima dello stesso importo. Quest’ultima serve a coprire il primo mese di servizio, anticipando così il pagamento del canone. I clienti possono scegliere se gestire i rinnovi tramite credito residuo, ricaricando manualmente ogni mese, oppure mediante l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito, garantendo così maggiore praticità e puntualità.

La connessione fornita sfrutta la rete 4G, con velocità massime pari a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Una volta esauriti i 100 SMS inclusi, si applicheranno le tariffe standard del piano base di Tiscali. Stessa cosa vale per i Giga: superata la soglia di 250 giga, il cliente potrà continuare a navigare pagando 30 centesimi per ogni Megabyte consumato. Per evitare costi extra, è possibile disattivare temporaneamente o in modo permanente la navigazione extrasoglia, recandosi nell’area clienti MyTiscali.

Nonostante la disponibilità limitata nei negozi, non è da escludere che l’offerta venga presentata anche online, sul sito ufficiale di Tiscali. Con questa proposta, l’operatore punta a conquistare utenti alla ricerca di un piano telefonico versatile ed accessibile, combinando servizi essenziali come chiamate, messaggi ed una generosa quantità di dati per navigare in mobilità. Un’opportunità da prendere in seria considerazione per chi intende passare a Tiscali.