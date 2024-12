Wind Tre lancia la nuova offerta di Natale con 150 Giga per tutti i nuovi clienti

A partire da ieri, martedì 10 dicembre, Wind Tre ha reso disponibile una tariffa esclusiva in occasione del Natale: stiamo parlando dell’offerta Wind Tre GO 150 Xmas Edition 5G Easy Pay.

Questa promozione, disponibile fino all’8 gennaio (salvo modifiche), offre ai nuovi clienti in portabilità un pacchetto davvero competitivo: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS e 150 Giga di traffico dati in 4G e 5G. Tutto questo ad un prezzo di 9,99 euro al mese.

La nuova offerta natalizia di Wind Tre prevede l’addebito tramite il metodo di pagamento automatico Easy Pay, che include diverse opzioni tra cui scegliere.

Wind Tre GO 150 Xmas Edition 5G Easy Pay: come attivarla

L’edizione natalizia di questa offerta Wind Tre riprende le stesse condizioni della versione lanciata per il Black Friday, ma con un vantaggio ulteriore: il costo di attivazione è gratuito, rispetto ai consueti 9,99 euro. Inoltre, il costo iniziale di 49,99 euro può essere saldato integralmente o in parte. Optando per una quota iniziale gratuita, però, è necessario mantenere l’offerta attiva per almeno 24 mesi.

Per accedere alla rete 5G è sufficiente disporre di uno smartphone compatibile e trovarsi in una zona coperta dal servizio. Questa proposta si rivolge a chi desidera passare a Wind Tre richiedendo una nuova SIM con contestuale richiesta di portabilità del proprio numero da un altro operatore.

La promozione è pubblicizzata nei negozi con locandine dedicate, che sottolineano i vantaggi offerti. Oltre al considerevole pacchetto di dati, l’abbonamento offre una soluzione pratica e senza pensieri grazie al rinnovo automatico Easy Pay. Questo aspetto, unito alla possibilità di navigare alla massima velocità 5G disponibile, rende la GO 150 Xmas Edition un’opzione allettante per chi cerca un servizio completo e conveniente.

Con questa iniziativa, Wind Tre mira a consolidare la propria posizione sul mercato durante le festività di Natale, proponendo un’offerta che unisce flessibilità, prestazioni e risparmio.