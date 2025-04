Coop Voce: offerta con minuti, SMS e Giga in sconto a soli 4,90 euro

Coop Voce, fino al prossimo 15 aprile, riproporrà una delle sue promozioni più competitive ed apprezzate dal pubblico: stiamo parlando della Evo 30, a soli 4,90 euro al mese, con validità a tempo indeterminato.

L’iniziativa è riservata esclusivamente ai nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero da un altro operatore italiano. Una strategia ben studiata, soprattutto considerando che la versione da 6,90 euro, dello stesso piano, è stata ufficialmente ritirata da Coop Voce lo scorso 6 marzo.

L’offerta Coop Voce Evo 30 è tornata, ad un prezzo più conveniente che mai

Coop Voce Evo 30 include chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, con tariffazione al secondo e senza scatto alla risposta. Si aggiungono poi 1000 SMS e 30 Giga di traffico dati in 4G, con connessione conteggiata al kilobyte. Una volta terminati gli SMS inclusi, sarà possibile continuare ad inviarli, pagando secondo le tariffe del piano base. Superati i 30 Giga di internet, la navigazione si interrompe automaticamente, senza costi aggiuntivi.

Un elemento che distingue questa promozione è la possibilità di rinnovare in anticipo l’intero pacchetto, direttamente tramite l’app Coop Voce, senza dover attendere la fine del mese. Dettaglio da non trascurare, specie per chi raggiunge in fretta le rispettive soglie. Tuttavia, è fondamentale controllare il proprio credito residuo: qualora non fosse sufficiente per il rinnovo automatico, l’offerta Coop Voce Evo 30 verrebbe sospesa per un massimo di 30 giorni. Durante questo periodo, la navigazione su internet resterebbe bloccata, mentre le chiamate e gli SMS sarebbero tariffati secondo il piano SuperFacile Coop, ovvero 12 centesimi al minuto e per ogni SMS.

L’attivazione è completamente gratuita: si paga solo il primo mese anticipato. Un’opportunità da non perdere, ma attenzione alla scadenza: non è detto che questa tariffa possa tornare disponibile nell’immediato. Per maggiori informazioni, anche relative a tutte le altre offerte di Coop Voce al servizio dei consumatori, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale dell’operatore.