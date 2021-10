Vodafone: AUMENTO di quasi 2 euro al mese, pare

Vodafone in queste ore sta inoltrando alcuni SMS informativi per avvertire alcuni suoi clienti dell'aumento che entrerà in vigore a partire dal 1 Novembre 2021 su specifiche promozioni sul mobile.

L'operatore rosso per “scusarsi” offre la possibilità di attivare in maniera del tutto gratuita ben 50 Giga che verranno aggiunti alla propria tariffa base. L'incremento del canone mensile ammonta a 1,99 euro, una cifra sicuramente che farà storcere il naso a molti fedelissimi del carrier ex Omnitel.

Vista la modifica, è possibile cambiare operatore senza costi oppure disdire il numero andando a specificare la dicitura “modifica della condizioni contrattuali” entro il 31 Ottobre 2021.

Vodafone con una nota apparsa nelle scorse ore nel proprio sito ufficiale ha fatto chiarezza in merito all'aumento che arriverà il prossimo mese:

Vodafone investe costantemente nel miglioramento della propria rete mobile, con l'obiettivo di soddisfare la crescente esigenza di connessione nel Paese e per offrire ai clienti un servizio sempre più performante, ovunque. A partire dal 1° novembre 2021 il costo di alcune offerte per i clienti privati ricaricabili aumenterà di 1.99 euro al mese.

Entro il 1° ottobre, i clienti interessati dalla modifica ne riceveranno la comunicazione via sms e avranno la possibilità di attivare giga aggiuntivi in regalo per 12 mesi chiamando il 42590 a partire dal 5/10 fino al 31/10.

Se non la accetteranno, ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto, potranno recedere dal contratto o passare ad altro operatore mantenendo il loro numero senza penali né costi di disattivazione entro il 31 ottobre specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”.

Potranno esercitare il diritto di recesso, senza costi aggiuntivi diversi da quelli eventualmente legati al metodo scelto, su voda.it/disdetta, nei nostri negozi, inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO), scrivendo via PEC a disdette@vodafone.pec.it o chiamando il 190, specificando la causale sopraindicata. Le eventuali rate residue del costo di attivazione e/o del/i dispositivo/i associato/i a tale offerta verranno pagate con la stessa cadenza e con lo stesso metodo di pagamento precedentemente indicati, in alternativa comunicandolo nella richiesta di recesso potranno richiedere il pagamento in un'unica soluzione.

In alternativa, i clienti che ne riceveranno indicazione nell'sms potranno scegliere un'ulteriore offerta dedicata a loro. Per dettagli e attivazione chiamare il 42590 a partire dal 5/10 fino al 31/10.