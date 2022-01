Vivo X80 Pro+ è un altro top di gamma da tenere sott'occhio

In queste ore, grazie a un inedito leak, iniziano a delinearsi le probabili specifiche tecniche di Vivo X80 Pro+. L'erede dell'ottimo Vivo X70 Pro+, molto apprezzato dal pubblico, si presenta come un device che non ha nulla da temere rispetto gli smartphone Android di fascia alta che saranno presentati durante il Q1 di quest'anno.

Un leak svela le specifiche tecniche di Vivo X80 Pro+

Secondo le informazioni pubblicate in rete, infatti, Vivo X80 Pro+ dovrebbe montare un display AMOLED da 6.78 pollici con tecnologia LTPO 2.0 e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Si tratterebbe di un display Samsung E5, i top di gamma del segmento di fascia alta, con una lavorazione che gli conferisce una leggera curvatura verso gli estremi. Sotto la scocca ci si aspetta il processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 accompagnato da RAM di tipo LPDDR5 e spazio di archiviazione interna di tipo UFS 3.1.

Vivo X80 Pro+ Specs

-6.78" QHD+ 120Hz LTPO(2.0) E5 AMOLED

-Snapdragon 8 Gen1

-50MP(f1/1.3 OIS)+48MP(IMX598)+50MPMP(JN1 2x Zoom)+50MP(JN1 OIS 5x Zoom)

-50MP Selfie(Auto Focus)

-V1 Chip For Image Processing

-66W Wired + 50W Wireless Charging

-X-Axis Linear Motor

-LPDDR5

-IP68 — Sam (@Shadow_Leak) January 15, 2022

Per quanto riguarda la componente multimediale è attesa una fotocamera posteriore quadrupla con sensore principale da 50 MP con supporto OIS e apertura f/1.3, sensore da 48 MP Sony IMX598, un sensore da 50 MP JN1 con zoom 2x e un ulteriore sensore JN1 da 50 MP con zoom 5x. Frontalmente, per non farsi mancare proprio nulla, sembra che Vivo abbia scelto di introdurre un sensore selfie da 50 MP con autofocus.

Infine, oltre alla certificazione IP68 contro liquidi e polvere, sembra che Vivo X80 Pro+ possa offrire il supporto alla ricarica rapida a 66 W su cavo e 50 W in wireless. Insomma: Vivo X80 Pro+ si prospetta come un vero top di gamma da tenere sott'occhio.