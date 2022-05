Vivo X80 Pro è in arrivo in UE: Galaxy S22 Ultra ha i giorni contati?

A distanza di poco meno di un mese dal lancio in Cina di Vivo X80 Pro, in queste ore l’azienda ha ufficialmente presentato il nuovo top di gamma Android anche per i mercati internazionali confermando che sarà disponibile anche in Europa, senza però specificare quando e soprattutto a che prezzo.

Il device di Vivo è senza ombra di dubbio il più potente mai realizzato dalla compagnia e, considerando le specifiche e soprattutto l’incredibile modulo fotografico principale, darà del filo da torcere a Samsung Galaxy S22 Ultra – talaltro il top di gamma di Samsung è disponibile su Amazon al prezzo più basso mai raggiunto.

Vivo X80 Pro si prepara a sbarcare in Europa: ora i big iniziano a tremare

Il flagship Android monta un incredibile pannello AMOLED Samsung E5 da 6.78 pollici a risoluzione Quad HD+ da 3200 x 1440 pixel con tecnologia LTPO e frequenza di aggiornamento dinamica a 1-120 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB di RAM LPPDR5 e 256 GB di spazio UFS 3.1, una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida su cavo di 80W e Android 12 con la personalizzazione Funtouch OS 12.

L’elemento chiave del device è senza ombra di dubbio la fotocamera principale quadrupla con il sensore Samsung GNV da 50 MP, un sensore ultra grandangolare Sony IMX598 da 48 MP, un sensore Sony IMX663 da 12 MP per le foto ritratto e un sensore periscopico da 8 MP con zoom 60x. Il comparto fotografico può contare sulle incredibili potenzialità del chip V1+ sviluppato per garantire scatti di alto livello in ogni situazione.

Scheda tecnica

Display AMOLED Samsung E5 da 6.78 pollici a risoluzione Quad HD+ da 3200 × 1440 pixel con tecnologia LTPO e frequenza di aggiornamento variabile a 1-120 Hz variabile, tecnologia MEMC e sensore di impronte integrato;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio interno UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con sensore principale Samsung GNV da 50 MP con apertura f/1.57 aperture, flash LED e OIS, sensore Sony IMX598 ultra grandangolare da 48 MP con apertura f/2.2 aperture, sensore Sony IMX663 da 12 MP per foto ritratto con apertura f/1.85 aperture, sensore periscopico da 8 MP con OIS, zoom ottico 5x, apertura f/3.4, zoom 60x, autofocus Laser e chip V1+;

Fotocamera frontale punch hole da 32 MP con apertura f/2.45;

USB Type-C Audio e speaker stereo;

Dimensioni: 164.57 × 75.3 × 9.10 mm;

Peso: 215 grammi;

Certificazione IP68 contro liquidi e polvere;

Connettività dual SIM, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS;

Batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo, 50W in wireless e 10W in ricarica inversa;

Android 12 con la personalizzazione Funtouch OS 12.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.