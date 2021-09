Vivo ha lanciato l'X70 e l'X70 Pro: i due terminali presentano l'innovativo chip V1, fotocamere rinnovate e una batteria più capiente. Non di meno, dispongono anche del SoC MediaTek Dimensity 1200 o dell'Exynos 1080, a seconda della versione.

Vivo X70 e X70 Pro: caratteristiche tecniche

Vivo è noto per progettare dispositivi belli e sottili e la nuova serie X70 non fa eccezione. Si dice che il modello standard e la variante Pro misurino rispettivamente 7,5 mm e 7,9 mm di spessore. Sono disponibili in tre colori: Nebula, bianco e nero. Hanno entrambi un display AMOLED FHD+ da 6,56 pollici (curvo per il modello pro) con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. C'è un foro centrale per lo schermo della fotocamera frontale da 32 Megapixel ed entrambi gli schermi hanno il supporto all'HDR10.

L'X70 è alimentato da un processore Dimensity 1200 personalizzato realizzato appositamente per Vivo, mentre la variante Pro ha l'Exynos 1080 di Samsung, che è apparso nei flagship del marchio dello scorso anno. Entrambi i terminali sono dotati di un massimo di 12 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione. Solo l'X70 Pro ha fino a 512 GB.

Il reparto fotografico è una sezione che ha ricevuto aggiornamenti in entrambi i device. L'X70 ha una fotocamera principale Sony IMX766V da 40 MP con gimbal, una ultra-grandangolare da 12 MP e una lente per ritratti da 12 MP con zoom ottico 2x e zoom digitale. Tutte e tre le camere hanno l'autofocus.

L'X70 Pro dispone anche del chip ISP personalizzato Vivo V1 discusso di seguito. Entrambi hanno un sensore di temperatura del colore, un sensore di messa a fuoco laser e un rivestimento ZEISS T*. Sono inoltre dotati degli stessi obiettivi ZEISS che si trovano sulla variante Pro+. La batteria è da 4400 mAh e anche la velocità di ricarica è stata aumentata da 33 W a 44 W. L'X70 Pro ha una cella energetica da 4450 mAh ed entrambi hanno NFC, uno scanner di impronte digitali in-display, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, supporto per doppia nano-SIM e una porta USB-C. Sotto la scocca eseguono il sistema operativo OriginOS basato su Android 11 out of the box.

Il chip Vivo V1 è il primo processore sviluppato dalla compagnia ed è presente sia all'interno dell'X70 Pro che dell'X70 Pro+. Il SoC ha tre funzioni: riduzione intelligente del rumore, inserimento smart frame MEMC e gestisce alcune attività per l'ottimizzazione della potenza.

Di seguito sono riportati i prezzi per i due smartphone:

X70

8GB RAM + 128GB = 3699 (~$573);

8GB RAM + 256GB = ¥3999 (~$620);

12GB RAM + 256GB = ¥4299 (~$666).

X70 Pro

8GB RAM + 128GB = 4299 (~$666);

8GB RAM + 256GB = 4599 (~$713);

12GB RAM + 256GB = 4799 (~$743);

12GB RAM + 512GB = ¥5299 (~$821).

Vivo

Smartphone