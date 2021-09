Gli smartphone della serie Vivo X70 sono apparsi accidentalmente sulle pagine di China Telecom prima del lancio: ecco cosa è emerso.

Vivo X70: presunte specifiche

Il leak suggerisce che il Vivo X70 sarà dotato di un display AMOLED da 6,56 pollici con una risoluzione Full-HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. A bordo, il telefono avrà un SoC Exynos 1080 e l'elenco cinese mostra che godrà di una tripla configurazione della fotocamera posteriore, con una principale da 48 MP, una ultra grandangolare da 12 MP e un sensore verticale da 12 MP; sulla parte anteriore, potrebbe ospitare un selfie-cam 32. A parte questo, l'X70 verrà fornito di una batteria da 4.400 mAh che supporta la ricarica rapida da 44 W.

Stando a China Telecom, l'X70 Pro sfoggerà un display AMOLED da 6,56 pollici con risoluzione Full-HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, proprio come il Vivo X70 vaniglia. Il dispositivo potrebbe contenere un SoC Exynos 1080 e ospitare una configurazione quad-camera sul retro che include un sensore principale da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP, una per i ritratti da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP; sul davanti ci dovrebbe invece essere un obiettivo da 32 MP. Il telefono verrà fornito di una batteria da 4.450 mAh con supporto per la ricarica rapida da 44 W.

Infine, secondo l'anticipazione di China Telecom, il Vivo X70 Pro+ potrebbe sfoggiare un display AMOLED E5 da 6,78 pollici che offre una risoluzione Quad-HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il dispositivo potrebbe essere dotato di un SoC Snapdragon 888+ e, nel reparto fotografico, dovrebbe godere di una fotocamera principale da 50 MP, un sensore per ritratti da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP, sull'area anteriore di una selfie-camera da 32 MP. Il terminale potrebbe godere di una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 55 W.

