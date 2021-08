Le specifiche trapelate della serie Vivo X70 menzionano che ci sarà un chipset Exynos 1080 sotto la scocca, una frequenza di aggiornamento di 120Hz e molto altro ancora.

Vivo X70 Series: facciamo il punto

È stato riferito che la serie X70 del colosso cinese Vivo verrà lanciata il mese prossimo, anche se al momento non si conosce una data ufficiale. Il produttore dovrebbe presentare inizialmente tre modelli: X70, X70 Pro e X70 Pro+. In vista del lancio dei telefoni, le specifiche chiave sono state rivelate in un leak e sono stati scoperti alcuni dettagli interessanti.

Le caratteristiche sono state pubblicate sul profilo Weibo dal leaker di Bald Panda. Vengono menzionati anche i colori in cui saranno disponibili i telefoni.

Vivo X70

L'X70, che sarà il più economico di tutti, avrà un display da 6,56 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una risoluzione di 1080p. Vivo spedirà il telefono con un processore Dimensity 1200 ma annuncerà anche una versione Exynos 1080 in seguito.

Per le fotocamere, ce ne saranno tre: una principale da 40 MP e due sensori da 12 MP/13 MP. L'X70 avrà una capacità della batteria di 4400 mAh leggermente più grande che supporta la ricarica rapida da 44 W, un bellupgrade rispetto ai 33 W del modello standard dello scorso anno.

Il telefono avrà anche un motore sull'asse Z, un singolo foro per la selfiecam e uno scanner a infrarossi. Le sue dimensioni saranno di 158,5 x 73,4 x 8 millimetri e il suo peso di 185 grammi. Sarà disponibile in tre colorazioni: nero, bianco e aurora. La variante aurora avrà una finitura AG.

Vivo X70 Pro

Il Vivo X70 Pro avrà le stesse dimensioni dello schermo, risoluzione e frequenza di aggiornamento del modello standard. Avrà anche la stessa capacità della batteria da 4400 mAh e il supporto per la ricarica rapida da 44 W.

La società spedirà il telefono con il processore Exynos 1080. Avrà anche quattro fotocamere posteriori: una principale da 50 MP, due sensori da 12 MP/13 MP di cui uno con zoom ottico 2x e una periscopica da 8 MP con zoom ottico 5x.

L'X70 Pro sarà più grande in termini di dimensioni (160,5 x 75,5 x 7,7 mm), ma più leggero con 181 grammi. Sarà disponibile negli stessi colori del modello standard.

Vivo X70 Pro+

L'X70 Pro+ sarà il modello di punta della serie e le sue specifiche sono ora online. Il suo display sarà di ben 6,78 pollici, ma lo schermo a 10 bit avrà una risoluzione fino a 2K. Ci sarà anche una frequenza di aggiornamento adattiva su un pannello LTPO di 120Hz.

Vivo spedirà il telefono con il processore Snapdragon 888 Plus e verrà alimentato da una batteria da 4500 mAh leggermente più grande che supporterà la ricarica rapida cablata da 55 W e la ricarica wireless rapida da 50 W. Non mancherà anche un grado di protezione IP68.

Ci saranno anche quattro sensori fotografici sul retro del telefono. La principale sarà una lente Samsung GN1 da 50 MP e verrà fornita con un sensore IMX598 da 48 MP, una lente da 12 MP e una periscopica da 8 MP con zoom ottico 5x. Le sue dimensioni sono indicate come 165 x 75,5 x 9 millimetri ma il suo peso non è stato rivelato. Sarà commercializzato in tre colorazioni: nero (finitura AG), arancione (pelle vegetariana) e blu (pelle semplice).

