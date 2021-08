Le specifiche chiave dei telefoni della serie Vivo X70 sono appena state rivelate da un informatore molto affidabile; scopriamo di più nell'articolo completo.

Vivo X70 Series: cosa sappiamo?

Il produttore cinese di cellulari Vivo dovrebbe presentare la serie X70 nei prossimi giorni. Gli smartphone di punta dell'azienda hanno iniziato a ottenere le certificazioni richieste per il lancio. Un informatore affidabile ora ha persino rivelato alcune delle caratteristiche del modello standard.

Secondo Digital Chat Station, uno dei modelli della gamma sarà alimentato da un SoC MediaTek Dimensity 1200 accoppiato a 12 GB di RAM. Sfoggerà un display FHD + con refresh rate da 120Hz e con un foro centrale.

Inoltre, questo telefono sarà dotato di una configurazione quad-camera con sensore principale da 48 MP; potrebbe esserci anche un obiettivo periscopico. Per selfie e videochiamate, il telefono utilizzerà uno snapper da 32 MP.

Questo dispositivo riceverà la sua potenza da una batteria da 4.200 mAh, la quale vanterà il supporto per la ricarica rapida da 33 W. Ultimo ma non meno importante, il leaker afferma che questo device costerà oltre ¥4.000 (615 dollari) in Cina.

Detto questo, la compagnia cinese deve ancora iniziare ufficialmente a spoilerare i dettagli sulla presentazione dei nuovi flagship. Possiamo aspettarci che la società annunci l'arrivo dei suoi telefoni di nuova generazione nelle settimane a venire, anche perché il sub brand di Vivo ha già lanciato la serie iQOO 8 come linea di device di punta per la seconda metà del 2021. Pertanto, anche la casa madre dovrebbe rilasciare la propria serie di terminali top di gamma.

Ci sono state diverse voci sui device della serie Vivo X70 nelle ultime settimane. Si dice anche che l'X70 Pro+ di fascia alta abbia ricevuto la certificazione 3C. La presentazione è dietro l'angolo; restate connessi per saperne di più.

