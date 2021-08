I rendering del Vivo X70 Pro+ sono appena emersi online; possiamo subito notare un display curvo e quattro fotocamere a forma di L inserite nella back cover.

Vivo X70 Pro+: il design sarà bellissimo

Ieri abbiamo dato una prima occhiata ai modelli X70 e X70 Pro grazie ai rendering pubblicati in giro sul web. Ora, la stessa fonte ha condiviso i primi render 3D del modello di punta, l'X70 Pro+.

Per questa fuga di notizie, Steve Hemmerstoffer ha collaborato con il blog indiano Price Baba. I rendering mostrano il telefono da varie angolazioni e, sebbene Vivo cerchi di mantenere il design simile a quello del Vivo X70 Pro, ci sono delle differenze significative tra i telefoni della serie.

L'X70 Pro+ ha un pannello curvo e al centro c'è un foro per la fotocamera frontale. Molto probabilmente il display sarà AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 120Hz come quella del Vivo X60 Pro+. Tuttavia, OnLeaks afferma che l'unità è ora più grande con ben 6,7 pollici di diagonale.

Sul retro, l'X70 Pro+ ha quattro fotocamere: tre di esse sono impilate verticalmente l'una sull'altra mentre la quarta, che è un obiettivo zoom periscopico, affianca la terza lente sulla destra. L'alloggiamento della fotocamera ha anche un flash LED a forma di pillola e il marchio ZEISS a completamente del tutto.

Per differenziare ulteriormente l'X70 Pro+ dall'X60 Pro+, Vivo ha coperto il retro del telefono accanto al modulo della fotocamera in un foglio grigio, quindi sembra che l'alloggiamento del sensore si estenda per tutta la larghezza del retro del prodotto. Si dice che questo strato aggiuntivo abbia uno spessore di 0,4 mm.

Il Vivo X70 Pro+ ha il controllo del volume e i pulsanti di accensione sul lato destro del telaio, mentre la porta USB-C e il vassoio della SIM si trovano nella parte inferiore. Le dimensioni del telefono sono di 164,8 x 75,5 x 9 millimetri (11,3 mm se si aggiunge il modulo della fotocamera).

Si dice che il nuovo flagship disponga del processore Snapdragon 888, di 8 GB di RAM e di un pannello con risoluzione di 1080p, secondo quanto riportato da un elenco del Google Play Console. È stato anche riferito che avrà il supporto per la ricarica rapida da 65 W.

Vivo deve ancora annunciare una data di rilascio per i nuovi prodotti, ma un rapporto precedente ha rivelato che verranno lanciati a settembre.

