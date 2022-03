Vivo X80 Pro sarà il primo camera phone con Dimensity 9000?

Mancano ormai poche settimane alla presentazione di Vivo X80 e in queste ore un inedito leak pubblicato su Weibo “conferma” che il modello Vivo X80 Pro sarà uno tra i primissimi camera phone sul mercato a montare il processore mobile di fascia alta MediaTek Dimensity 9000.

Sebbene il SoC di MediaTek abbia una migliore gestione termica e in generale garantisca prestazioni leggermente superiori a quelle di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, non sono molti gli OEM Android che hanno scelto il chip di MediaTek.

Vivo X80 Pro arriverà con il processore MediaTek Dimensity 9000

Con tutta probabilità Vivo X80 Pro sarà costituito da una scheda tecnica da urlo, che non teme nessun altro device di fascia alta, con un display AMOLED da 6.78 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte integrato. Assieme al SoC di MediaTek e alla RAM LPPDR5 da 6/8 GB, è atteso un comparto fotografico di primissimo livello. Si parla di una soluzione quadrupla con sensore principale Sony IMX789 da 50 MP, un sensore ultra grandangolare Sony IMX663 da 12 MP, e altri due sensori sempre da 12 MP con zoom ottico 2x e zoom ibrido 10-60x.

Il device dovrebbe montare anche una capiente batteria da 4700 mAh con ricarica rapida da 80W su cavo e 50W in wireless e Android 12 con la personalizzazione Funtouch OS 12.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display AMOLED (Samsung E5) da 6.78 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte integrato;

Processore MediaTek Dimensity 9000 con 6/8GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS3.1;

Fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX789 da 50 MP con apertura f/1.4 e OIS, sensore ultra grandangolare Sony IMX663 da 12 MP, sensore doppio da 12 MP (Sony IMX663) con zoom ottico 2x e zoom ibrido 10-60x;

Fotocamera frontale da 32 MP;

USB Type-C audio e speaker stereo;

Connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C e NFC;

Batteria da 4700 mAh con ricarica rapida da 80W su cavo e 50W in wireless;

Android 12 con la personalizzazione Funtouch OS 12.

Quando sarà disponibile?

Difficile dire con precisione quando il nuovo top di gamma di Vivo sarà disponibile. Secondo alcuni l'azienda presenterà la nuova gamma durante l'evento in Cina fissato per il prossimo 11 aprile in cui svelerà anche Vivo X Fold, Vivo X Note e Vivo Pad. Siamo certi che avremo maggiori informazioni a nostro vantaggio nel corso dei prossimi giorni.