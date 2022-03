Vivo X Fold: design premium a farfalla svelato in un teaser video

Dopo le ultime indiscrezioni circa il design di Vivo X Fold e la conferma che sarà presentato in un evento in Cina il prossimo 11 aprile, in queste ore il colosso cinese ha pubblicato un inedito teaser in cui svela completamente il design del primo foldable a marchio Vivo.

Come avevamo avuto modo di scoprire nei giorni scorsi, il device è atteso con un design dal forte sapore premium che andrà evidentemente a competere con i più importanti rappresentanti di questa categoria: Samsung Galaxy Z Fold3 e OPPO Find N.

Vivo svela completamente il design di Vivo X Fold in un teaser mozzafiato

Il teaser mostra chiaramente uno smartphone dotato di un meccanismo di chiusura verso l'interno: sull'esterno è presente un pannello edge-to-edge leggermente curvo lungo i lati lunghi, una fotocamera punch hole centrale e un modulo quadruplo posteriore con sensore principale Samsung GN1 da 50 MP.

In occasione della pubblicazione di questo teaser, il vice presidente Vivo ha sottolineato che l'azienda ha investito gli ultimi quattro anni nello sviluppo delle tecnologie che trovano posto sul device: l'obbiettivo è stato fin da subito quello di offrire agli utenti un device con un look & feel unico e di alto livello.

Sotto la scocca, com'è ormai noto a tutti, è presente il meglio che ha da offrire il mondo mobile con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB di RAM e una batteria da 4600 mAh con ricarica rapida su cavo da 80W e in wireless da 50W.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display OLED esterno da 6.53 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz;

Display AMOLED esterno da 8 pollici a risoluzione 2K con tecnologia LTPO e frequenza di aggiornamento a 120 Hz;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB RAM e 256 GB di spazio interno;

Fotocamera posteriore con sensore Samsung GN1 da 50 MP con apertura f/1.57, flash LED, OIS, sensore ultra grandangolare Sony IMX598 da 48 MP, OIS, sensore per foto ritratto da 12 MP con apertura f/1.6 e sensore periscopico da 8 MP con apertura f/3.4, OIS, zoom ottico 5x e zoom 60x;

Doppio sensore di impronte integrato in entrambi i display;

Connettività Dual SIM, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 Dual band), NFC e porta USB Type-C 3.1;

Batteria da 4600 mAh con ricarica rapida su cavo da 80W e in wireless da 50W;

Android 12 con la personalizzazione Funtouch OS 12.

Quando sarà disponibile il nuovo device?

Come sappiamo il device è atteso al lancio il prossimo 11 aprile in evento che si terrà in Cina, possibilmente anche il primo Paese in cui sarà venduto (in esclusiva?): restiamo in attesa di conoscere ulteriori informazioni sul prezzo e l'eventuale disponibilità anche per il mercato internazionale.