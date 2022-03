Vivo X Fold è sempre più vicino: ecco il primo foldable dell'azienda

Giorno dopo giorno si fanno sempre più concrete le voci riguardanti Vivo X Fold, il primo foldable del colosso cinese, che secondo gli ultimi leak sarebbe a un passo dalla presentazione. Atteso al lancio questo mese assieme al modello Vivo NEX 5 – ultimamente si dice che in realtà verrà presentato con il nome di Vivo X Note – in queste ore il leaker Digital Chat Station ha pubblicato un nuovo leak in cui svela la probabile scheda tecnica dello smartphone.

Secondo Digital Chat Station, il primo foldable di Vivo dovrebbe montare un display frontale curvo con fotocamera punch hole. È molto probabile che il nuovo smartphone disponga di un pannello flat da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Un leak svela la scheda tecnica di Vivo X Fold: sarà così?

Sembra, inoltre, che la struttura principale del telefono consenta una chiusura del telefono verso l’interno, una soluzione ormai divenuta standard per la maggior parte dei produttori di smartphone foldable come Samsung, OPPO, Huawei e Xiaomi. Il pannello interno, evidentemente di maggiore dimensione rispetto quello esterno, dovrebbe raggiungere una diagonale di 8 pollici con risoluzione Quad HD+ e una frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Piuttosto scontata la scelta del processore: secondo Digital Chat Station sarà presente il nuovo SoC di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ma purtroppo non ci sono indicazioni circa la memoria RAM e lo spazio interno; ci aspettiamo come minimo 8 GB di RAM di tipo DDR5 e almeno 128 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1. Per quanto riguarda l’autonomia, invece, il leaker indica che si baserà su un modulo da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W su cavo e 50 W in wireless.

Inoltre, sembra che Vivo X Fold monterà una fotocamera quadrupla così costituita: sensore principale da 50 MP, sensore secondario da 48 MP, sensore terziario da 12 MP con zoom 2x e un altro sensore da 8 MP con zoom 5x. Non ci sono dettagli circa la qualità del sensore della fotocamera frontale, ma invece viene confermato che entrambi i display monteranno il sensore di impronte.