Vivo Watch 2: design svelato ufficialmente prima del lancio

Il design del prossimo smartwatch Vivo Watch 2 è stato rivelato ufficialmente prima che il wearable venga commercializzato in Cina. Con grande gioia di coloro che aspettano di mettere le mani sul device, l'azienda tecnologica cinese ha recentemente dato loro un assaggio del suo prossimo indossabile.

Vivo Watch 2 arriverà anche in Italia?

Il gigante della tecnologia cinese ha presentato il Vivo Watch 2 in un evento andato in scena il 19 dicembre. Lo smartwatch sfoggia un quadrante circolare e adotta un design piuttosto minimale. Inoltre, il bordo laterale ospita due pulsanti utili per l'accesso a varie funzionalità.

A parte questo, l'azienda offrirà l'orologio in due finiture: nero opaco ed argento metallizzato. Oltretutto, sarà possibile scegliere tra diverse opzioni di banda. L'orologio supporta la comunicazione tramite SMS, anche se non dovesse essere associato ad un altro dispositivo tramite WiFi, Bluetooth o internet.

Vivo Watch 2 verrà lanciato in Cina il 22 dicembre: non abbiamo ancora notizie ufficiali circa la disponibilità dello smartwatch in altri mercati e, chiaramente, in Italia ma supponiamo che, pur con qualche mese di ritardo, l'apparecchio arriverà anche da noi.