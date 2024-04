Huawei Watch Fit 2, da oggi c'è uno sconto fuori di testa

Dal 29 aprile al 5 maggio: il tempo è poco e per questo segnaliamo immediatamente questa opportunità. L’occasione, infatti, è d’oro: il Watch Fit 2 di Huawei con cinturino in maglia Milanese è infatti disponibile con uno sconto completamente fuori dal normale, qualcosa che nemmeno al Black Friday è possibile trovare.

Huawei Watch Fit 2

Il dispositivo ha le linee di uno smartwatch, ma distaccandosi con decisione dalle linee più tradizionali degli altri orologi intelligenti di casa Huawei. In questo caso il quadrante è rettangolare ed essenziale, accompagnato però da un cinturino il cui design affonda nel gusto del miglior “made in Italy”. Il connubio è vincente: quel che ne esce è un device tanto comodo quanto originale, con un display FullView da 1,74 pollici in grado di restituire tutte le informazioni essenziali su attività, fitness, monitoraggio della salute con Huawei Health e altro ancora. Il dispositivo consente anche di effettuare chiamate direttamente dal polso, potendo così tenere lo smartphone comodamente in tasca (aspetto di grande utilità in molte circostanze di utilizzo).

Una nota a parte la merita l’autonomia. La batteria, infatti, dura ben 10 giorni e con appena 5 minuti di ricarica è possibile estendere l’utilizzo di 1 giorno ulteriore. Non si rimarrà mai senza smartwatch, insomma, perché tutto è pensato per poter servire con massima continuità le esigenze di chi viaggia, chi si allena e chi affida al proprio device un dialogo continuo con le proprie app.

L’offerta

Il Huawei Watch Fit 2 è solitamente in vetrina ad un prezzo pari a 249,9 Euro. Per l’occasione, però, vengono fortuitamente a coincidere due sconti paralleli che possono essere sommati. Il primo porta il prezzo direttamente a 139 Euro, con una sforbiciata che potrebbe già bastare di per sé stessa. Un coupon ulteriore (ABAALLMA12, da utilizzarsi su Huawei Store in fase di check-out) abbassa il costo finale di un ulteriore 12%, portando così il prezzo definitivo da 249,9 Euro a soli 122,31 Euro. Esatto: meno della metà.

La pagina dove poter scegliere il proprio colore preferito è questa. Attenzione alla scadenza, però: l’offerta durerà soltanto fino al 5 maggio ed in ogni caso fino ad esaurimento dei device disponibili. L’occasione è di quelle ghiotte, insomma, ma non bisogna farsela scappare.