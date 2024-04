Apple Watch Series 9 in offerta su Amazon: risparmi subito 70€

Lo desideri da sempre e finalmente può essere tuo ad un prezzo estremamente competitivo. L’Apple Watch Series 9, nella versione da 45mm con GPS + LTE, è finalmente in offerta su Amazon: oggi può essere tuo a 789€, con un importante risparmio sul suo normale prezzo.

E’ un’ottima occasione per mettere al polso il meglio della tecnologia di Apple, sfruttando a pieno tutte le potenzialità di watchOS e dell’ecosistema della merla morsicata. Come sempre, ti ricordiamo che al momento del checkout – se lo desideri – potrai selezionare il pagamento a rate tramite Credit Line con Cofidis.

L’Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) da 45mm non richiede grosse presentazioni: è semplicemente il migliore smartwatch sul mercato, grazie ad un insieme di funzionalità migliorate rispetto alla generazione precedente e ad una potenza di elaborazione importante.

Tra queste troviamo il display sempre attivo, che può raggiungere una luminosità fino a 2000 nits, rendendolo leggibile anche sotto la luce diretta del sole. Il cuore pulsante dell’Apple Watch Series 9 è il nuovo chip S9 SiP, che offre un processore dual-core con il 60% in più di transistor rispetto al modello precedente, garantendo che le applicazioni e le funzioni di monitoraggio della salute siano eseguite in modo più efficiente.

Per quanto riguarda le funzioni di salute e benessere, l’Apple Watch Series 9 introduce nuove capacità di monitoraggio, come il rilevamento della temperatura corporea e il tracciamento del ciclo mestruale con una precisione impressionante. A tutto questo si aggiungono le nuove funzionalità dedicate alla salute, come la modalità rilevamento incidenti che allerterà in automatico il numero d’emergenza nel caso di un grave sinistro stradale.

Ti consigliamo di non farti scappare questa offerta a tempo limitato: acquista subito l’Apple Watch Series 9 con un risparmio di 70€!