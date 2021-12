Vivo Y32: caratteristiche e design del nuovo entry level

A inizio mese vi avevamo parlato di Vivo Y32, uno smartphone economico dell'azienda cinese più volte scovato nel database IMEI, 3C e anche TENAA. In queste ore la compagnia ha ufficialmente presentato Vivo Y32 svelandoci tutte le caratteristiche del dispositivo entry level e il suo design.

Tutte le caratteristiche su Vivo Y32

Nato come successore del modello Vivo Y31 lanciato a inizio anno, l'attuale modello ne condivide gran parte del design con una leggera differenza per quanto riguarda il design della fotocamera posteriore. Lo smartphone presenta un pannello LCD da 6.51 pollici a risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel con fotocamera selfie da 8 MP nascosta dietro un notch a goccia.

La scocca in plastica nasconde il processore Qualcomm Snapdragon 680 – Vivo Y32 è il primo smartphone a montarlo -, 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio interno espandibile fino a 1 TB tramite microSD. Posteriormente l'isola fotografica è posizionata nell'angolo superiore sinistro con un sensore principale da 13 MP e uno secondario da 2 MP. Piuttosto ricca la connettività con il supporto Dual SIM, 4G LTE, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 e jack audio da 3.5 mm.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di Vivo sarà presto disponibile in Cina nelle colorazioni Harumi Blue e Foggy Night al prezzo di 1399 yuan, circa 200 euro al cambio. Vi terremo informati non appena ci saranno novità per quanto riguarda il lancio anche per i mercati internazionali.