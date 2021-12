Vivo S12 Pro: ecco nuovi dettagli sul super midrange

Il tanto atteso smartphone Vivo S12 Pro è apparso online sotto forma di alcuni render nelle ultime ore. Non è un segreto che la compagnia si stia preparando per l'imminente debutto di un nuovo terminale facente parte della serie S. Secondo quanto riferito, la società tecnologica cinese presenterà i suoi smartphone S12 nel suo paese d'origine nel corso di questo mese o all'inizio del prossimo anno.

Vivo S12 Pro: cosa sappiamo?

Se le voci che circolano online si dovessero rivelare vere, la prossima line-up comprenderà i modelli S12 standard e S12 Pro. Per ricordare, le immagini live dell'S12 Pro sono apparse online il mese scorso. Come previsto, le immagini trapelate hanno divulgato alcune informazioni essenziali sulla configurazione e sul display della fotocamera del prossimo telefono. Con il lancio previsto dietro l'angolo, i nuovi render dell'iterazione Pro sono emersi online con le specifiche chiave.

Un informatore ha condiviso i rendering dello smartphone Vivo S12 Pro su Weibo. Se questi rendering sono qualcosa su cui basarsi, sappiamo che il telefono ospiterà una doppia configurazione della fotocamera frontale. Inoltre, i concept emersi sul web suggeriscono che ogni lato del pannello del telefono avrà bordi curvi. In altre parole, l'S12 Pro potrebbe essere il primo smartphone della serie S a presentare un pannello curvo.

Inoltre, il telefono sembra ospitare un'impressionante configurazione della fotocamera sia sul retro che sul davanti. Secondo quanto riferito, il display presenterà una snapper Samsung JN1 da 50 MP per selfie e videochiamate. La seconda camera frontale sarà una lente da 8 MP per la fotografia ultra grandangolare. A parte questo, il famoso leaker Digital Chat Station ha affermato in un nuovo post su Weibo che il prodotto verrà fornito con una configurazione a tripla lente da 108 MP.

È probabile che l'S12 Pro sfoggi un display OLED curvo che offre una risoluzione Full HD +. Inoltre, ospiterà anche uno scanner di impronte digitali. Sotto il cofano, potrebbe racchiudere un potente SoC Dimensity 1200.