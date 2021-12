Vivo Pad: emergono nuovi dettagli sul competitor degli iPad

A seguito delle ultime indiscrezioni su Vivo V23 5G e Vivo 23 Pro 5G, il leaker Digital Chat Station ha pubblicato un inedito leak circa le specifiche tecniche di Vivo Pad, il primo tablet del colosso cinese. Secondo le ultime informazioni pubblicate su Weibo, infatti, apprendiamo che il tablet Android dovrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 870; si tratta a tutti gli effetti di un device che troverà posto all'interno della fascia medio-alta del mercato, quella in cui i device di Samsung ed Apple vanno per la maggiore.

Questo leak svela alcune specifiche di Vivo Pad

Secondo Digital Chat Station il nuovo tablet monterà un pannello OLED/LCD con alta frequenza di aggiornamento – possibilmente superiore ai 90 Hz -, e dovrebbe disporre di una importante ottimizzazione delle cornici al fine di garantire un elevato rapporto telaio/display. Vivo Pad, inoltre, dovrebbe montare una generosa batteria da 8000 mAh con supporto alla ricarica rapida, mentre come sistema operativo è lecito prevedere l'arrivo di Android 11 con una UI ottimizzata per i tablet – un po' come la MIUI 13 Pad, per intenderci.

Non è ancora chiaro quando il colosso cinese presenterà il suo primo tablet, ma è pensiero comune che l'azienda possa lanciarlo durante i primi mesi del 2022; si pensa, inoltre, che in futuro arriveranno altri tablet, notebook e anche smartphone pieghevoli. Insomma, si prospetta un 2022 ricco di novità per l'azienda cinese.