Vivi la magia del Natale su Apple TV+ a dicembre 2024

La magia del Natale puoi viverla grazie ad Apple TV+ e ai suoi film dedicati al periodo natalizio. Guardali tutto d’un fiato a casa o in viaggio, grazie alla sua app multi-device per tutti i sistemi operativi, inclusi smart TV e chiavette. Se ancora non ti sei abbonato, attiva ora la prova gratuita e fatti un regalo che meriti.

Ti stanno aspettando tantissimi titoli esclusivi Apple Original dedicati alla magia del Natale su Apple TV+. Entra subito in questo fantastico mondo fatto di emozioni.

Apple TV+: i migliori film di Natale

Ecco una selezione disponibile in esclusiva su Apple TV+ dei migliori film di Natale da vedere in questo periodo.

“Spirited” (Commedia musicale)

Una rivisitazione moderna e musicale del classico “Canto di Natale” di Charles Dickens. Il Ghost of Christmas Present cerca di redimere Clint Briggs, un consulente mediatico considerato “irredimibile”. Con Will Ferrell e Ryan Reynolds, il film offre numeri musicali accattivanti e una nuova prospettiva su una storia natalizia amata.

Una rivisitazione moderna e musicale del classico “Canto di Natale” di Charles Dickens. Il Ghost of Christmas Present cerca di redimere Clint Briggs, un consulente mediatico considerato “irredimibile”. Con Will Ferrell e Ryan Reynolds, il film offre numeri musicali accattivanti e una nuova prospettiva su una storia natalizia amata. “Mariah Carey’s Magical Christmas Special” (Speciale musicale)

Uno spettacolo natalizio stellare con Mariah Carey, la regina della musica natalizia moderna. In collaborazione con gli elfi di Babbo Natale, Mariah organizza un concerto per risollevare lo spirito natalizio dopo la pandemia. Con ospiti come Ariana Grande, Snoop Dogg e Jennifer Hudson, è un trattamento festivo per tutta la famiglia.

Uno spettacolo natalizio stellare con Mariah Carey, la regina della musica natalizia moderna. In collaborazione con gli elfi di Babbo Natale, Mariah organizza un concerto per risollevare lo spirito natalizio dopo la pandemia. Con ospiti come Ariana Grande, Snoop Dogg e Jennifer Hudson, è un trattamento festivo per tutta la famiglia. “A Charlie Brown Christmas” (Animazione)

Il classico speciale natalizio dei Peanuts, ora disponibile esclusivamente su Apple TV+. Segue Charlie Brown mentre cerca di scoprire il vero significato del Natale, con l’aiuto dei suoi amici e del suo fedele cane Snoopy.

Il classico speciale natalizio dei Peanuts, ora disponibile esclusivamente su Apple TV+. Segue Charlie Brown mentre cerca di scoprire il vero significato del Natale, con l’aiuto dei suoi amici e del suo fedele cane Snoopy. “It’s Christmastime Again, Charlie Brown” (Animazione)

Un altro speciale natalizio dei Peanuts che presenta una serie di vignette festive con Charlie Brown e la sua banda. Perfetto per chi ama l’atmosfera natalizia e i personaggi classici di Charles Schulz.

Un altro speciale natalizio dei Peanuts che presenta una serie di vignette festive con Charlie Brown e la sua banda. Perfetto per chi ama l’atmosfera natalizia e i personaggi classici di Charles Schulz. “Charlie Brown’s Christmas Tales” (Animazione)

Una raccolta di cinque cortometraggi natalizi con i personaggi dei Peanuts. Ogni storia si concentra su un personaggio diverso e le sue avventure durante il periodo festivo, offrendo momenti divertenti e toccanti.

Una raccolta di cinque cortometraggi natalizi con i personaggi dei Peanuts. Ogni storia si concentra su un personaggio diverso e le sue avventure durante il periodo festivo, offrendo momenti divertenti e toccanti. “I Want a Dog for Christmas, Charlie Brown” (Animazione)

Questo speciale si concentra su Rerun, il fratello minore di Linus e Lucy, che desidera ardentemente un cane per Natale. La storia esplora in modo divertente e commovente le realtà e le responsabilità legate all’avere un animale domestico.

Questo speciale si concentra su Rerun, il fratello minore di Linus e Lucy, che desidera ardentemente un cane per Natale. La storia esplora in modo divertente e commovente le realtà e le responsabilità legate all’avere un animale domestico. “Snoopy Present: For Auld Lang Syne” (Animazione)

Uno speciale più recente dei Peanuts che si concentra su Lucy. Dopo che sua nonna non si presenta a Natale, Lucy decide di organizzare una festa di Capodanno per tirarsi su di morale. Una storia che combina le celebrazioni di Natale e Capodanno in stile Peanuts.