Apple TV+: tutti i titoli in arrivo a dicembre 2024

Apple TV+ ha programmato un mese di dicembre 2024 davvero ricco di novità per il tuo intrattenimento. Se ancora non ti sei abbonato, approfitta della prova gratuita per scaricare l’app e goderti tutti i contenuti di qualità disponibili per gli iscritti. Potrai goderti tutto il catalogo per 7 giorni gratis, poi a soli 9,99€ al mese.

Scopri tutte le novità in arrivo per un intrattenimento completo per te e per tutta la tua famiglia. Avrai solo l’imbarazzo della scelta per goderti un Natale veramente top.

Apple TV+ le novità in programma per dicembre 2024

Dicembre 2024 sarà un mese all’insegna dell’intrattenimento su Apple TV+ che ha in programma tantissime novità. Ecco il calendario completo e ufficiale:

6 dicembre 2024 Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna

Con Scarlett Johansson e Channing Tatum, “Fly Me to the Moon” è una brillante commedia drammatica ambientata sullo sfondo dello storico allunaggio dell’Apollo 11 della NASA. Volano scintille quando l’esperta di marketing Kelly Jones (Johansson), assunta per ridare lustro all’immagine pubblica della NASA, porta scompiglio nel già difficile compito del direttore del lancio Cole Davis (Tatum). Quando la Casa Bianca decide che la missione è troppo importante per fallire, Jones viene incaricata di inscenare un finto atterraggio sulla Luna come piano di riserva, e il conto alla rovescia ha davvero inizio.

13 dicembre 2024 Wonder Pets in città

I protagonisti di “Wonder Pets in città” sono tre eroici animaletti: Izzy il porcellino d’India, Tate il serpente e Zuri il coniglietto, ospiti in una scuola materna di New York, che viaggiano per tutto il mondo con la loro fantastica “Jetcar” per salvare animali regalandoci avventure a ritmo di musica dal tema mini-opera. Quando il gioco si fa duro, Izzy, Tate e Zuri uniscono i loro talenti e le loro abilità facendo lavoro di squadra per salvare la situazione, perché insieme non c’è nulla che non possano fare.

18 dicembre 2024 I segreti degli animali

Scopri i modi intelligenti e creativi in cui gli animali affrontano le sfide più straordinarie della vita, dall’abbandono della tana fino alla ricerca di un partner. Narrato da Hugh Bonneville.



