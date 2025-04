Roma-Juventus: come vederla gratis su DAZN

È Roma-Juventus la quinta e ultima partita della stagione 2024-2025 scelta da DAZN per la trasmissione in chiaro. Lo ha annunciato la stessa piattaforma, che quindi si prepara a regalare ai suoi utenti l’attesa sfida che vale l’Europa che conta tra giallorossi e bianconeri, in programma domenica 6 aprile alle ore 20.45.

Roma-Juventus è gratis su DAZN

Per vedere la partita tra Roma e Juventus gratis su DAZN ti basterà, se non lo hai già fatto, registrarti sulla piattaforma. Puoi farlo dal PC sul sito www.dazn.com oppure da smartphone e tablet direttamente dall’app ufficiale DAZN.

Hai una possibilità anche da smart TV dato che ti basterà aprire l’app, inquadrare il codice QR che ti sarà mostrato dopo che avrai cliccato sul banner che pubblicizza la visione gratuita della partita ed effettuare l’accesso.

Il match è disponibile gratis per un massimo di due milioni di utenti, per questa ragione ti consigliamo di collegarti in anticipo rispetto al fischio d’inizio. Magari puoi approfittare del collegamento previsto alle 19.45 con Diletta Leotta dal prato dell’Olimpico, mentre la telecronaca è stata affidata alla coppia formata da Pardo e Marcolin. In studio invece sarà eccezionalmente presente anche Gianluigi Buffon.

Non perderti la sfida per l’Europa che conta: Roma-Juventus è gratis su DAZN.