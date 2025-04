Disney+ da 5,99 euro al mese: guarda le ultime uscite in streaming

Disney+ è la piattaforma streaming della casa di Topolino che include i cataloghi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Star e molto altro ancora. Se non ti sei mai abbonato, puoi iscriverti a partire da 5,99 euro al mese scegliendo il piano Standard con Pubblicità e accedere così anche alle ultime uscite della settimana.

Disney+: cosa è uscito questa settimana?

Attivando il tuo abbonamento avrai subito l’opportunità di guardare le ultime uscite della settimana, come il settimo episodio di Daredevil: Rinascita e la dodicesima puntata di High Potential, due delle serie recenti di maggior successo del servizio.

Da non dimenticare poi Dying for Sex e il nono episodio della sesta stagione di The Kardashians. Citiamo anche le ultime uscite di Will Trent, Hardy Boys, Gannibal, Hyper Knight e The Fox Hollow Murders: Playground of a Serial Killer.

Come detto, scegliendo il Piano Standard con Pubblicità puoi abbonarti a 5,99 euro al mese. Se vuoi rimuovere la pubblicità, invece, la tua scelta è il piano Standard disponibile a 9,99 euro al mese oppure a 99,90 euro l’anno (così da risparmiare su 2 mesi). Se vuoi ancora di più, c’è il piano Premium a 13,99 euro al mese con cui avere la risoluzione 4K, 4 riproduzioni simultanee e il supporto Dolby Atmos. Anche in questo caso l’opzione annuale a 139,90 euro ti permette di risparmiare 2 mesi di abbonamento.