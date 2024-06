Vivi il vecchio west sulla tua Nintendo Switch con Red Dead Redemption in OFFERTA!

Red Dead Redemption è considerato come uno dei videogame più belli di sempre, complici una trama spettacolare e della atmosfere che ti faranno vivere il far west in tutto il suo splendore. Se ancora non hai avuto modo di giocare l’originale titolo targato Rockstar Games, potrai farlo sulla tua Nintendo Switch a un prezzo di soli 39,98€.

Tutte le caratteristiche di Red Dead Redemption

In questo capolavoro del genere open-world, potrai vivere un’avventura senza tempo, esplorando terre selvagge e affrontando missioni avvincenti che ti terranno incollato allo schermo per ore. La trama si snoda tra duelli sotto il sole del west, inseguimenti a cavallo e chi più ne ha più ne metta. Ogni incontro e ogni decisione contribuiranno a delineare il percorso di John Marston, un ex fuorilegge in cerca di redenzione, che si muove attraverso un mondo spietato.

Ma le sorprese non finiscono qui. Red Dead Redemption per Nintendo Switch include anche Undead Nightmare, l’espansione horror che trasforma il mondo di gioco in un’apocalisse zombie. In questa modalità, dovrai combattere contro orde di non morti, immergendoti in una storia parallela ricca di suspense e mistero. Questo mix di avventura western e horror aggiunge una dimensione inedita al gioco, che piacerà sicuramente anche ai fan dello splatter.

L’edizione per Nintendo Switch offre anche contenuti bonus dall’edizione Game of the Year, arricchendo ulteriormente la tua esperienza di gioco con nuove armi, cavalli e missioni aggiuntive.

Approfitta di questo sconto targato Amazon per giocare a un capolavoro come Red Dead Redemption, insieme alla fantastica espansione Undead Nightmare, sulla tua Nintendo Switch, tutto a 39,98€ anziché 42,99€!