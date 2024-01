Virgin Fibra: super WiFi, Modem in REGALO e Zero aumenti

Scegli Virgin Fibra e scopri il super WiFi veloce, stabile e insuperabile. Grazie a questa soluzione hai solo Fibra Pura FTTH garantita, nessuna durata minima contrattuale, nessuna penale, nessun costo di disattivazione, modem in regalo senza restituzione, servizio clienti in Italia e nessuna chiamata non richiesta dai call center. Niente male vero? Allora cosa stai aspettando?

Approfittando di questa promozione oggi stesso hai anche l’attivazione gratis e il prezzo bloccato per sempre. Sì, hai capito bene. Il tuo sconto rimarrà invariato finché rimarrà attiva la tua linea. Verifica la copertura e scopri quanto puoi risparmiare nel tempo con questa soluzione efficiente per navigare online, goderti il tuo streaming e vivere il tuo gaming al massimo delle potenzialità.

Virgin Fibra: tutte le offerte disponibili

Dai un’occhiata a tutte le offerte Virgin Fibra disponibili. Sono davvero tante e tutte super vantaggiose per navigare velocemente e, se vuoi, mantenerti anche in forma. Scegli quella che fa per te, hai anche la possibilità di abbinare una soluzione Fitness con Virgin:

Basta rame. Scegliere Virgin Fibra vuol dire abbandonare la rete che lagga e il buffering. Gioca con la velocità della Fibra Pura. Lo streaming di serie, film o sport è senza rallentamenti. Le tue call ti assicurano la massima affidabilità. Connetti più dispositivi contemporaneamente senza perdite di potenza. Approfitta subito di queste offerte incredibile con prezzo bloccato per sempre. L’attivazione è gratis e il modem in regalo e non hai vincoli di durata minima.

