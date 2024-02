Videocamera di sicurezza Blink Mini in offerta: oggi la paghi meno di 25€

La videocamera di sicurezza intelligente per interni Blink Mini offre una soluzione affidabile per monitorare la tua casa giorno e notte. Dotata di video in HD a 1080p, rilevazione di movimento e audio bidirezionale, ti consente di controllare facilmente ciò che succede grazie agli avvisi sul tuo smartphone ogni volta che viene rilevato del movimento. Puoi personalizzare le zone di rilevazione per concentrarti su ciò che ti interessa di più. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo fantastico: con lo sconto del 30% la paghi solo 24,49€!

Con la possibilità di salvare e condividere i video localmente utilizzando il Sync Module 2 e una chiavetta USB (venduti separatamente), oppure nel Cloud con 30 giorni di prova gratuita del piano d’abbonamento Blink, hai diverse opzioni per gestire i tuoi dati.

La funzione Live View e l’audio bidirezionale ti permettono di guardare, ascoltare e parlare con persone e animali domestici direttamente dallo smartphone. L’installazione è semplice e veloce: basta collegare la videocamera all’alimentazione, connetterla al Wi-Fi e seguire le istruzioni sull’app gratuita Blink Home Monitor.

La Blink Mini è compatibile con Alexa, il che significa che puoi associarla a un dispositivo compatibile con Alexa per attivare la Live View, attivare e disattivare la tua videocamera e molto altro, usando solo la tua voce. La confezione include una videocamera Blink Mini (colore nero), kit di montaggio con supporto, cavo USB e alimentatore di corrente, offrendoti tutto il necessario per iniziare a proteggere la tua casa in pochi minuti. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistala oggi con un grande risparmio!

