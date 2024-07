Viaggia in una Cina dark fantasy con questo souls-like in SCONTO su Amazon!

Elden Ring, Dark Souls e Sekiro sono tra i tuoi giochi preferiti? Allora non devi assolutamente farti scappare Wo Long: Fallen Dynasty. L’ultima fatica del Team Ninja è fortemente scontata su Amazon nella sua versione per PS5, arrivando a costare appena 34,07€!

Tutte le caratteristiche di Wo Long: Fallen Dynasty

Partiamo dal descrivere il fulcro del titolo: il sistema di combattimento. Questo è basato sulle “Cinque Fasi”, offrendo una profondità unica che ti permette di sconfiggere nemici formidabili. Padroneggiare diverse armi e stili di combattimento diventa essenziale per adattarsi a ogni situazione, e solo attraverso strategia e abilità potrai superare i tuoi avversari.

Il mondo in cui è ambientato il titolo ti permette di esplorare vasti paesaggi ispirati alla Cina del periodo dei Tre Regni, immersi in un’atmosfera dark fantasy, attraverso i segreti di un mondo tormentato dai demoni.

L’esperienza di gioco di Wo Long: Fallen Dynasty è unica e coinvolgente, grazie a una grafica mozzafiato e a una colonna sonora epica, che sottolineano l’intensità delle battaglie e la drammaticità della storia, rendendo ogni momento di gioco indimenticabile.

Tra i premi ricevuti, si distingue la nomination come “Miglior Gioco d’Azione” ai Golden Joystick Award 2023, che sottolinea l’intensità e la qualità dei combattimenti. Il gioco è stato anche nominato come “Miglior Gioco di Ruolo” ai The Game Awards 2023, riconoscimento che mette in luce la ricchezza narrativa e l’ambientazione ispirata alla Cina dei Tre Regni.

Insomma, se cercavi una nuova avventura che mettesse alla prova le tue abilità da gamer, Wo Long: Fallen Dynasty è quello che fa per te. Prendi la versione PS5 a soli 34,07€, al posto degli originari 69,99€ di listino!