Very Mobile: ora puoi attivare la super offerta con ben 1000 giga

Very Mobile ha lanciato ufficialmente le nuove offerte della gamma Very Giga Special, con sconti mensili e la possibilità di ottenere fino a 1000 Giga al mese grazie all’opzione Giga x2 per sempre, attivabile con la ricarica automatica.

Le tariffe sono disponibili per chi effettua nuove attivazioni, sia online che in negozio, fino al prossimo 21 ottobre, salvo eventuali proroghe.

Come attivare le nuove offerte Very Mobile solo dati

Tra le offerte più interessanti troviamo la Very 600 Giga Special 11,99 e la Very 1000 Giga Special 13,99, con costi promozionali rispettivamente di 11,99 euro e 13,99 euro al mese. Come detto, attivando la ricarica automatica, gli utenti beneficiano della promo Giga x2 per sempre, che raddoppia il traffico dati disponibile mensilmente.

Nel dettaglio, l’offerta Very 600 Giga Special 11,99 include 600 Giga di traffico dati in 4G, con una velocità fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload. È previsto un limite di 14,80 Giga al mese per il roaming UE durante tutto il 2024. La Very 1000 Giga Special 13,99 offre invece 1000 Giga di traffico dati con le stesse velocità e un limite di 17 Giga al mese per il roaming in Europa.

Per chiunque preferisse ricaricare manualmente, Very Mobile propone altre due opzioni “dimezzate”: la Very 300 Giga Special 11,99 con 300 Giga di traffico dati e la Very 500 Giga Special 13,99 con 500 Giga, entrambe con velocità fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload. Anche in questo caso, il roaming UE è limitato rispettivamente a 14,80 e 17 Giga mensili.

Per attivare queste offerte, è necessario richiedere un nuovo numero di telefono, senza la portabilità. Inoltre, il costo di attivazione è pari a 9,99 euro, sia che l’attivazione venga effettuata online e sia nell’eventualità in cui ci si dovesse recare in negozio. Ricordiamo ancora che tutte le offerte Very Mobile descritte in questo articolo sono solo dati, ma è possibile utilizzare minuti ed SMS a consumo, rispettivamente a 29 centesimi al minuto e per ogni messaggio inviato.