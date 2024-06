Ventilatore a torre senza pale: ULTIME ORE in doppio sconto su Amazon

Sono le ultime ore per approfittare di questo eccezionale doppio sconto su Amazon sul ventilatore a torre senza pale da 55 centimetri di Senmeo. Applicando il coupon sconto che trovi in pagina puoi pagarlo infatti soltanto 71,27 euro invece di 119,89 e scoprire quanto possa piacevole rinfrescare casa risparmiando sulla bolletta elettrica.

Ventilatore a torre senza pale: futuristico ed efficace

Il ventilatore a torre senza pale, grazie al suo design unico e originale, innanzitutto offre una sicurezza imbattibile specie se in casa sono presenti bambini e animali domestici: d’altra parte è capace di offrirti una brezza morbida che imita l’effetto del vento naturale per un comfort senza pari.

Le 8 velocità del vento disponibili ti permettono di personalizzare l’esperienza secondo le tue esigenze, che tu preferisca una brezza leggera o un flusso d’aria potente. L’oscillazione a 90° assicura una distribuzione uniforme dell’aria fresca.

Il ventilatore è dotato di un display a LED e di un pratico telecomando, permettendoti di controllare facilmente tutte le funzioni, come l’oscillazione, le velocità del ventilatore e il timer integrato, fino a una distanza di 5 metri. Il rumore è ridotto a partire da soli 35 dB in modalità sleep, offrendo una brezza silenziosa e confortevole perfetta per la notte. Il timer di 9 ore e la funzione di spegnimento automatico della luce a LED contribuiscono a farti risparmiare energia.

Dal design elegante e compatto, questo ventilatore non sembra nemmeno un ventilatore e si integra in ogni ambiente, specie se moderno. Pesa solo 2 chilogrammi e puoi spostarlo facilmente.

Approfitta del doppio sconto Amazon: spunta il coupon e pagalo soltanto 71,29 euro invece di 119,89 prima che finisca.