Faro solare POTENTISSIMO: 348 LED ad alta intensità a prezzo SHOCK (13,29€)

Illumina gli spazi esterni con una soluzione efficiente, potente e conveniente grazie a questo faro solare con 348 LED a soli 13,29€. Una proposta completa e ben progettata, ideale per aumentare la sicurezza e valorizzare cortili, vialetti e zone di ingresso. Disponibile ora in super sconto su Amazon, acquistalo rapidamente per approfittare della promozione. Godi anche di spedizioni veloci e senza costi aggiuntivi, se sei iscritto ai servizi Prime.

Questo lampione LED esterno offre prestazioni elevate grazie alla luminosità massima di 2000 lumen e a un ampio angolo di illuminazione di 270°. Il sistema a tripla modalità consente di adattare l’intensità e la durata della luce in base alle esigenze, ottimizzando l’autonomia e migliorando la sostenibilità energetica. Il sensore di movimento PIR ha una portata sorprendente: rileva movimenti anche minimi fino a 8 metri di distanza, rendendo ogni passaggio più sicuro, giorno dopo giorno.

Il pannello solare integrato, con un’efficienza di conversione energetica del 20%, garantisce una ricarica completa in sole 6-8 ore di luce solare. L’autonomia raggiunge fino a 12 ore durante la notte. La batteria da 1800mAh offre una lunga durata e un funzionamento stabile anche con utilizzo intensivo. In più, la modalità 1 – con luce solo al rilevamento del movimento – estende la vita utile del dispositivo fino al 50%, riducendo i consumi inutili.

L’installazione è rapida e versatile. Le opzioni con viti o biadesivo permettono di fissarlo con facilità a pareti, cancelli, recinzioni o pilastri. L’impermeabilità IP65 assicura resistenza anche in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia, vento e gelo. È una soluzione pratica per giardini, terrazze, cortili o ingressi condominiali.

Affidabile, solido e facile da gestire: con questo faro solare offri sicurezza e valore alla tua casa con un investimento minimo. Non perdere l’occasione: a questo prezzo, le disponibilità sono limitate. Approfitta ora dell’offerta su Amazon semplicemente completando il tuo ordine. Lo porti a casa a 13,29€ e le spedizioni sono rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.