Octopus Energy, ultime ore per attivare Fissa 12M: blocca il prezzo di luce e gas

Ancora per poche ore è possibile usufruire dell’offerta Fissa 12M di Octopus Energy. Si tratta di una promozione con cui bloccare il prezzo di luce e gas per un anno a tariffe estremamente vantaggiose. Così ci si mette al riparo dalle fluttuazioni del mercato energetico e di conseguenza dai rincari delle bollette.

Per attivare la promozione bisogna andare sul sito di Octopus Energy, dopodiché basta compilare il modulo con tutte le informazioni personali richieste. Non serviranno che pochi minuti: una volta fatto, si verrà reindirizzati alla pagina di pagamento, dove attivare la fornitura e iniziare così a risparmiare. Detto questo, vediamo quali sono le tariffe del momento.

Fissa 12M di Octopus Energy: approfittane ora

Ecco le tariffe applicate all’interno della promozione Fissa 12M di Octopus Energy:

Materia prima Luce 0,1397 €/kWh , costi di commercializzazione 96 €/anno;

, costi di commercializzazione 96 €/anno; Materia prima Gas 0,513 €/Smc, costi di commercializzazione 96 €/anno.

Per quanto concerne trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, oneri di regolazione e imposte, rientrano tutti tra i costi indipendenti dal fornitore. Oltre a quanto visto, i motivi per passare a Octopus Energy sono almeno altri due: l’energia elettrica di questo fornitore è prodotta in Italia da fonti rinnovabili, e poi il suo servizio clienti è tra i migliori, con risposte in media di meno di un minuto.

Terminati i 12 mesi, avrai la possibilità di scegliere nuovamente la tariffa che desideri, tra quella Fissa o Flex (ovvero, quella con costo della materia prima indicizzato). Vai sul sito di Octopus e inizia a risparmiare con il prezzo bloccato per un anno.