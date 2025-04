Ultimo giorno per risparmiare con Octopus: scopri l'offerta luce e gas a prezzo fisso

Per fronteggiare il caro bollette di inizio anno, la scelta migliore che si può prendere è sottoscrivere un’offerta luce e gas a prezzo fisso con tariffe convenienti. A questo proposito, una delle soluzioni migliori per risparmiare la offre il fornitore Octopus Energy con la sua offerta Octopus Fissa 12 Mesi, che prevede il costo della materia prima bloccato per un anno e le tariffe tra le più basse del mercato.

Gli utenti che sottoscrivono la fornitura Octopus Fissa 12 Mesi entro il 16 aprile 2025 beneficiano delle seguenti tariffe: 0,1394 euro/kWh per la luce e 0,513 euro/Smc per il gas. Per attivare l’offerta è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Octopus e selezionare il riquadro Octopus Fissa 12M. Non sono previsti costi di attivazione né altre spese accessorie.

I vantaggi di Octopus Fissa 12 Mesi

L’offerta luce e gas a prezzo fisso di Octopus Energy permette di bloccare il prezzo del costo della materia prima, mettendosi così al riparo dalle oscillazioni imprevedibili del mercato energetico. Si tratta di un vantaggio considerevole soprattutto quest’anno, alla luce della forte instabilità geopolitica e dei mercati.

Un altro vantaggio riguarda le tariffe stesse dell’offerta, tra le più convenienti del mercato libero: 0,1394 euro/kWh da una parte e 0,513 euro/Smc dall’altra. A tutto questo si aggiunge poi lo sconto sui servizi di commercializzazione, il cui costo è pari a 96 euro l’anno invece di 108 euro.

Infine, a differenza degli altri operatori, al termine del primo anno i clienti Octopus possono di nuovo scegliere la tariffa più bassa per loro esigenze tra Fissa e Flex, in modo da continuare a risparmiare anche dopo i primi 12 mesi.

Come attivarla

Per attivare Octopus Fissa 12 Mesi è sufficiente seguire il link qui sotto e, nella nuova pagina che si apre, cliccare sul bottone “La voglio” nella parte inferiore del riquadro dedicato all’offerta. In seguito occorre inserire i propri dati personali, quelli della fornitura e, infine, le informazioni di pagamento.

Le tariffe attualmente in vigore scadranno il 16 aprile 2025.