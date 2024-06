Ventilatore a piantana Rowenta: potente, silenzioso e a 12 velocità, sconto A TEMPO Amazon (-15%)

Non ami il condizionatore, ma non puoi certo soffrire il caldo? Meglio investire allora su un ventilatore a piantana di qualità, come Rowenta Turbo Silence, che oggi puoi acquistare su Amazon a soli 84,99 euro invece di 99,99. Un ventilatore che ti assicura potenza, velocità e silenzio tutte in un solo pacchetto.

Rowenta Turbo Silence: le caratteristiche del ventilatore

Rowenta Turbo Silence è un ventilatore a piantana perfetto per offrire un raffrescamento ottimale, capace di rinfrescare efficacemente fino a 7,2 metri di distanza alla velocità più elevata. Ideale dunque per grandi ambienti, come soggiorni o camere da letto, riesce a far tutto con una estrema silenziosità. Grazie alla tecnologia del motore Effitech, opera infatti a soli 35 dB(A) in modalità Silent Night, per darti un raffrescamento intenso ma silenzioso mentre dormi.

Il ventilatore è anche efficiente e consuma il 55% in meno di energia rispetto ai modelli precedenti pur mantenendo le stesse elevate prestazioni. Potrai scegliere così tranquillamente tra le 12 velocità disponibili, che si tratti di una ventilazione delicata o di un flusso d’aria ultra-potente per le giornate più calde.

Con un prezzo scontato a 84,99 euro, ora è il momento perfetto per aggiungere questo ventilatore potente e silenzioso alla tua casa. Vai su Amazon e aggiungilo subito al carrello.