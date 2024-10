Vai a vedere Italia-Francia? Con Trenitalia risparmi fino al 75% se vai in treno

Domenica 17 novembre, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, si disputerà il match di Nations League tra Italia e Francia. Per i tifosi in trasferta, Trenitalia ha lanciato una promozione speciale: fino al 75% di sconto sul prezzo Base, acquistando un biglietto per le Frecce dirette a (o di ritorno da) Milano, inserendo l’apposito codice promo. Ecco come funziona la promozione.

Come riscattare la promozione Trenitalia

Per usufruire dell’offerta Frecciarossa, che è anche premium partner della Nazionale italiana di calcio, sarà sufficiente utilizzare l’apposito codice promozionale “FORZAZZURRI”. Potrai, così, risparmiare fino al 75% sul biglietto per le Frecce dirette a Milano dal 15 al 17 novembre e per quelle che partiranno, invece, da Milano il 18 novembre.

L’offerta è limitata ai biglietti in tariffa Base e per i viaggiatori che possiedono il tagliando della partita. È possibile effettuare l’acquisto dal sito Trenitalia, tramite l’applicazione per dispositivi mobili, ma anche nelle biglietterie fisiche e tramite le agenzie di viaggio.

La promozione è compatibile con l’opzione “tiRimborso” che, se attivata in fase di acquisto a 2 euro in più, permette di ottenere un parziale rimborso in caso di annullamento del biglietto. Lo sconto, fa sapere Trenitalia, è variabile dal 20% al 75% e il numero di posti è sempre limitato: per questo motivo, chi ha intenzione di raggiungere lo stadio Meazza per guardare la partita affidandosi ai mezzi, il nostro consiglio è di acquistare il prima possibile il proprio biglietto.